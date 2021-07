VIBREMOSPOSITIVO

DOMESTICAR

Domesticar significa acostumbrar a un animal para que conviva con el hombre; hacer tratable a alguien.

En el célebre libro de Saint Exupery, el Principito le pregunta al zorro:

- ¿Qué significa domesticar?

- Es algo muy olvidado. Significa crear vínculos.

Una pequeña anécdota ilustra esta definición. Venían caminado dos mujeres. Una con panza de 8 meses y la otra parecía su entrenador personal en una rutina aeróbica. Como yo también caminaba, aproveché un respiro para conversar.

Sorpresa. La que imaginé alumna era maestra. Observé sorprendido cómo la mujer embarazada le explicaba a su clienta cómo elongar. Un comentario me dejó pensando: No hacemos gimnasia solamente, tenemos un vínculo.

Regresando al Principito y el zorro:

"Tu no eres todavía para mí más que un muchachito muy parecido a cien mil muchachitos, no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno para el otro. Para mí, tú serás único en el mundo. Y para ti, yo seré único en el mundo...Te vuelves responsable para siempre de lo que has domesticado"

Uno de los ámbitos más interesantes relacionados con los vínculos son nuestras empresas, ya que allí los establecemos múltiples y complejos.

Muchas personas sienten que realizan tareas en forma repetitiva y mecánica. Hacen su trabajo despojado de creatividad y solo esperan la señal de partida. Un operario me comentó una vez que podía trabajar en su torno mientras pensaba todo el día en las cosas realmente interesantes. De vez en cuando miraba la hora para comprobar el tiempo transcurrido.

¿NO ES ESTO VIVIR EN CAUTIVERIO?

Las organizaciones crean todo tipo de normas, reglas, rituales que tienden a la parametrización. Tienen un objetivo: facilitar el control.

¿Cómo actúan las personas en un ámbito estandarizado? Aprenden a caminar por los senderos pintados, acuden al comedor a la misma hora, usan la tecnología, entran, salen, producen casi en una secuencia robotizada.

Las empresas parecen cuidar y proteger a las personas que trabajan, evitando riesgos y decisiones que se aparten de las reglas.

Todos escriben, leen y obedecen manuales, códigos y políticas. Las personas y las empresas manifiestan actuar en forma responsable el uno con el otro. No obstante, la inmensa mayoría habla de su profunda insatisfacción.

Simplemente se han acostumbrado a vivir como seres domesticados.

Uno de los principales desafíos para las personas es aprender a ser autónomos y libres para sentirse profundamente felices. ¿Es esto posible?

Algunos pájaros prefieren continuar en la jaula aunque tengan ante sí la puerta abierta. Temen la incertidumbre de lo que pueda pasar allí afuera. Otros han aprendido a vivir en libertad, con sus riesgos y peligros. Tienen que procurarse el alimento y resguardarse del clima. ¿Cómo actúan cuando son capturados? Parecen haber perdido la alegría e incluso algunas veces dejan de cantar.

