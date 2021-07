Experto lagunero afirma que Invertir en Bitcoin es 'tan fácil como comprar un boleto de avión'

Yves

Hoy, 8:54 am

publicado por: Christian Ramos

Cada vez se vende más humo. Esta moneda es una broma, no tarda en reventar y dejar en la quiebra a muchos. Es una flor de la abundancia a otro nivel. ¿Cómo vas a invertir dinero en algo que no existe? Mejor invierte en vacaciones, aprendizaje, experiencias. Mejor invierte en cosas tangibles, que quizá no generan tantas ganancias inmediatas, pero sabrás que al mediano y largo plazo se mantendrá (casa, terrenos, oro, plata, etc.). Las criptomonedas no tienen el respaldo de un banco central, es algo privado, es algo así como un ejército paramilitar, la onappafa, o pagar piso. Además, esta nota es más una publicidad que una noticia.

