'La llegada del río es todo un espectáculo', asegura ciudadana de Matamoros

Habitantes del ejido El Dólar, el cual se encuentra a escasos metros del borde del Río Aguanaval, dicen que no consideran riesgoso cuando llega el agua; al contrario, para los matamorenses es un gran espectáculo, pues por las tardes las familias acuden a pasar un rato de esparcimiento.

Incluso, mencionaron que tenían el objetivo de proponerle a las autoridades que emparejaran un terreno que está a un lado, donde hay unos enormes pinabetes, para que la gente pudiera instalarse a gusto en su día de campo, ya que dicen muchos llegan al "bajar el sol" y hasta se llevan alimentos para disponerse a "tomar el fresco" y cuando no hay agua, hay personas que van con vehículos razer y utilizan el caudal para practicar dicha actividad.

La asistencia de personas genera una derrama económica, pues acuden a las tienditas a buscar refrescos, agua o frituras.

"Nomas viera... en la tarde se viene todo Matamoros aquí al puente" dijo la señora María de los Santos.

La mujer platicó que siempre ha vivido en esa zona, por lo que asegura no temer cuando el río "crece", pues pese a que está muy cerca, el agua no se desborda, pero dice que sí le teme al canal, ya que si no regulan el caudal en la compuerta, aunado a la acumulación de ramas y troncos, es latente el riesgo de una inundación.

María de los Santos recodó que en las avenida anteriores, cuando el "agua sube" drásticamente les han sugerido evacuar la comunidad, incluso llegaron los militares para trasladarlos al albergue de la cabecera municipal, pero nadie aceptó salir de sus viviendas.