Familiares interponen quejas por malos tratos a internos en el Cefereso número 14 de Gómez Palacio

En las últimas dos semanas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos región Laguna ha levantado ocho quejas de familiares de personas privadas de su libertad (ppl) del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14 de Gómez Palacio por incomunicación, trato cruel e inhumano degradante y negativa de servicio médico, las cuales fueron derivadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para su investigación.

Las quejas se presentaron semanas después de la alerta de motín que se presentó a inicios del mes de junio en dicho Centro, que alertó a las diferentes corporaciones policiacas.

Sara de los Santos Llamas, segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que hace dos semanas recibieron cerca de 19 llamadas de familiares de las personas privadas de su libertad en el Cefereso 14 de diferentes estados como Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, entre otros.

"Nos llaman diciendo: 'es que tengo una persona privada de su libertad en el Cefereso 14 y no nos hemos podido comunicar con él y por ejemplo él nos llamaba los martes y tenemos 3 martes que no nos llama'. Sin embargo existe, por lo que me han platicado, un chat de familiares de los ppl donde ahí se comenta que su familiar está incomunicado, que fueron golpeados, que no dejan hacer llamadas, diferentes situaciones que ni a ellos ni a nosotros nos consta porque todo es de la poca información que llega afuera", comentó.

Tras darse a conocer estos rumores fue que comenzaron a llegar las llamadas a esta Comisión, "los familiares empiezan a llamarnos, nos dicen 'mi miedo es que no sabemos nada de él y no sabemos si lo que nos dicen es real o no'".

Dentro de la atención que se brinda en la Comisión es mostrarle al familiar las opciones que tiene para presentar la queja, como lo es de forma virtual en la página de la CNDH, vía telefónica o bien de forma directa a las oficinas de las comisiones. Ninguno de los organismos recibirá una queja anónima.

"En algunas de las llamadas les decíamos: 'tienes dos opciones: presentar la queja vía internet o telefónica,'. 'No quiero levantar quejas por temor a represalia hacia mi familiar', decían los familiares. Yo les digo: 'si no denunciamos la situaciones, si no hacemos de conocimiento a las autoridades sobre lo que está pasando, esas situaciones se van a seguir presentando', necesitamos tener números para poder presentarlos para decirles, no son números es una persona que está sufriendo una situación de esta naturaleza, entonces se empezaron a presentar quejas".

Denuncias

La Comisión Estatal de Derechos Humanos:

* Ha recibido 19 llamadas de familiares de personas privadas de su libertad del Cefereso 14 de Gómez Palacio.

* Solamente 8 interpusieron una queja que será canalizada a la CNDH para su investigación.

* La Comisión trabajará con guardias durante dos semanas.

* El horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas y el número de guardia es 871-714-7942.