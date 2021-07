Nuevo tema de Felipe Tovar, un confort para los corazones rotos

Felipe Tovar, cantautor mexicano dedicado a la música, a hacer sentir a su público y ser un confort de los sentimientos más desgarradores que el ser humano puede sentir.

Felipe habla en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre su nueva canción Olvidarte.

"La canción la escribí cuando tuve una ruptura, como el nombre lo dice, habla de cómo en algunas ocasiones las relaciones, cuando terminan, el primer paso es aceptar que tiene que terminar y seguir, pero lo que sigue es preguntarte cómo dejas atrás todos esos sentimientos que tenías por esa persona. Va de eso la canción".

Felipe admite que, ya sea que se esté inspirando de una experiencia personal, o bien, de las vivencias de alguien más y que ha visto de cerca, el sentimiento se mantiene intacto y puro, aunque se permite jugar con el manejo de las palabras para ser aún más descriptivo.

"La música y la letra es mía, la producción, y después conté con la persona que me apoya en el estudio, se llama Frany Hernández, y ya. Lo que hacemos es una lluvia de ideas, yo tenía claro que quería que tuviera ese sonidito medio bolero, eso pero también he estado haciendo canciones que tienen ese mismo ritmo de bolero pero quiero que se distingan unas de otras. No quiero que todas suenen igual".

Por otro lado, Tovar también ofrece un video musical que acompaña la melodía, con una producción creada entre México y Medellín, Colombia.

"La idea era que todo se hiciera allá, pero fue una época complicada porque estaban las protestas, entonces no nos arriesgamos a hacer grabaciones en exteriores, al final lo que hicimos fue grabar escenas en interior y los exteriores aquí en México".

Uno de los aspectos que Felipe comparte haber disfrutado más fue el entendimiento con la Colombia y su gente, dado que encontró grandes similitudes entre mexicanos y colombianos.

"La gente de Colombia y la gente de México son muy parecida; muy amistosa, muy de ayudarse, muy fraterna. Eso me quedó de Colombia. La verdad que hay gente muy cariñosa por allá. No fue tanto un choque cultural, los colombianos y mexicanos tienen algo en común que es la fraternidad".

Tristeza, decepción y locura, fueron las palabras que el intérprete utilizó para describir su Olvidarte. Felipe cree firmemente que, en muchas ocasiones, son las ideas propias las que juegan en contra de tu sanación.

"En el video se ve como el personaje principal, en este caso yo, se está imaginado a ella con otra persona y viendo como son felices. Pusimos algunos efectos para que se vea como recuerdos o imaginación, y como a veces la imaginación, o lo que pensamos, juega más en contra de lo que realmente está pasando. A lo mejor puede ser que solo salieron una vez o puede ser que ni siquiera está saliendo con nadie y tu ya te estás haciendo a la idea de que está con otro y a lo mejor la otra persona está en las mismas que tu pero te gusta sentir que tu eres el más dolido cuando tal vez están en la misma situación".

Tovar cree que su música puede ser el confort que los corazones rotos necesitan, por lo que invita al público a escuchar su música y dejarse abrazar por ella.

"Si quieres escuchar algo un poco diferente a lo que se está haciendo costumbre, y si quieren volver a lo básicos, sentimental y lo que los ponga a pensar o a sentir más allá de lo que de repente la música que más suena ahorita representa, pueden recurrir a esto. De repente hace falta este tipo de música para desahogarte, escuchen mi música, no sólo son temas de amor, sino también son temas que te hacen hacer conciencia y disfrutar".