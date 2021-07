Ciudadana en Torreón es infraccionada sin fundamentos

Una ciudadana fue infraccionada por estacionarse en lugar "exclusivo", pese a que el sitio no cubre los derechos correspondientes ni está en el registro del Municipio de Torreón.

Mariana enfermó de COVID-19 y acudió a la clínica 16 del IMSS para tramitar su incapacidad y presentarla en el trabajo. Después de dar muchas vueltas alrededor de la clínica, buscó estacionamiento en las calles aledañas y dejó su vehículo afuera de una casa, en las calles Citlaltepec y Jazmines. Se aseguró de no bloquear ninguna cochera ni entrada, recogió su papelería y se fue al IMSS.

En la entrada, el guardia le informó que ella no podía ingresar por su incapacidad, que debía acudir un familiar a hacer el trámite por ella, pues representaba un foco de contagio, por lo que se regresó de inmediato. "No me tardé ni 10 minutos, llegué y me regresaron, cuando volví a mi coche, ya me habían quitado la placa y tenía una multa en el parabrisas", explicó, "quiere decir que apenas me bajé y el tránsito ya estaba esperando para infraccionarme o de la casa le hablaron".

En la boleta de infracción aparece el lugar de la infracción, el domicilio mencionado, con la sanción al concepto 144, "Estacionarse indebidamente", que representa una multa de 2 a 4 salarios mínimos. Sin embargo, la casa no tenía letrero de No estacionarse, solamente unas líneas amarillas sobre la calle, que ya estaban casi borradas, y no está registrada con estacionamiento exclusivo en la Dirección de Urbanismo.

Aunque Mariana ya pagó por la multa y recuperó su placa, consideró necesario informar sobre esta irregularidad, que diariamente afecta a decenas de ciudadanos en ese sector, que reciben multas sin ningún sustento legal.