Desde que lo conozco sé que él es bisexual: Mariana Garza sobre Pablo Perroni

Mariana Garza por fin rompió el silencio sobre su divorcio con Pablo Perroni, con quien estuvo casada 11 años y en ese tiempo procrearon a su hija, María.

La exTimbiriche platicó desde el momento que conoció al también actor y explicó que fue durante la puesta en escena "Regina" en el Teatro San Rafael que "cupido los flechó y que cuando decidieron casarse lo hicieron muy enamorados.

También explicó que fue él quien decidió poner fin a su matrimonio, pese a que ella ya sabía lo de sus gustos sexuales.

"Él decidió que ya no quería estar conmigo porque desde que lo conozco sé que él es bisexual. Había tenido algunas parejas que yo conozco y decidió que no, que ya no estaba funcionando, que ya no estaba sucediendo lo que había sucedido y por lo que nos casamos", aseguró al programa "El minuto que cambió mi destino" de Gustavo Adolfo Infante.

La actriz de "Alcanzar una Estrella" y "Mentir para vivir" explicó que durante todo el tiempo que estuvieron juntos nunca le fue complicado aceptar la orientación sexual de su exesposo, ya que siempre lo respetó en ese sentido.

"Para mí no es algo que entienda, qué quiere decir ser bisexual y sentir atracción y enamorarte de una persona, de un hombre y una mujer. No lo he experimentado, lo respeto, lo acepto. No me causa ningún conflicto, para mí moralmente no representa algo con lo que no esté de acuerdo", aclaró.

Mariana Garza aprovechó el momento para aclarar los rumores de que una infidelidad fue la causante de que su relación con Perroni terminara y dio su punto de vista en cuanto a los engaños.

"No estoy de acuerdo con la infidelidad, no hay manera. No creo que... no se vale, yo no creo que te puedas enamorar de varias personas. Creo que puedes enamorarte de una persona y sentirte atraído o caliente por otra, pero no se vale, el amor puede durar lo que cada quien esté dispuesto que dure.

"No es que estés enamorado y ya, es un trabajo diario, es una convicción, es un compromiso. Es un trabajo, hay que hacerlo diario y ese fue nuestro acuerdo", consideró sobre el tema y confirmó que antes de que hubiera una infidelidad ellos ya se habían separado.

La pareja se casó en el 2006 y dos años después nació su hija, pero para entonces ella ya había sido mamá pues a los 26 años dio a luz a Shamadhi, fruto de la relación con Benjamín Alarcón, músico de Botellita de Jerez.