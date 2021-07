¿Cómo identificar un espionaje telefónico?

Áreas vinculadas a Contabilidad, Administración, Legal, Recursos Humanos, así como los directivos de alta jerarquía, además de secretarios particulares y choferes son quienes, en mayor medida, podrían ser blanco de espionaje telefónico.

Hugo Montoya Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), dijo que hay dos tipos de espionaje, uno es el telefónico, que busca escuchar las llamadas, mientras que el otro sería digital, para tratar de intervenir las redes sociales.

"Lo que atacan es el teléfono, hay una serie de métodos que son plataformas costosas, por la complejidad de lo que hacen, una de las que cumplen con los dos objetivos, en cuanto a llamadas y espionaje digital, es el software que conocemos como Pegasus", comentó.

Señaló que hay gente que suele caer en psicosis con este tema pero indicó que el espionaje no existe si no hay un cliente, se tiene que designar un presupuesto de personal y licencias para intervenirle.

"No es un proceso fácil que me estén escuchando, tiene que cubrir un objetivo", expresó, "es más fácil recibir un virus que un software de espionaje porque, aunque podría haber un daño al teléfono en ambos, no se tiene detrás alguien que reciba la información".

Montoya Díaz dijo que los teléfonos son el aparato de mayor riesgo. Indicó que el proceso de espionaje es complicado pero se vuelve fácil por la falta de cuidado de los usuarios respecto a sus móviles, que no tienen protección y suelen entregarse el número a cualquier persona.

El presidente de la Canieti explicó que hay un "sintomatología" que puede ayudar a detectar cuando hay una intervención del teléfono, como es que el aparato se sobrecalienta, lo que también puede ocurrir por una mala señal, pero en este caso, le quita la potencia porque dos equipos lo usan al mismo tiempo. Otro punto sería que se agote la batería muy rápido, lo que también puede deberse a que ya agotó su vida útil.

"Yo te diría que tienen que ser tres, cuatro puntos de los que vamos mencionando, para que pudiera pensarse en una intervención", advirtió. La lentitud en el funcionamiento del teléfono sería otro factor a tomar en cuenta, como si se tuvieran muchas aplicaciones abiertas, esto también puede ser por un virus.

Un punto muy notorio es recibir muchos mensajes de desconocidos, SMS, WhatsApp. Se abren ventanas emergentes, anuncios, pueden aparecer cobros no autorizados de diferentes aplicaciones. Ruidos en la línea, chasquidos, ecos, como si la voz se escuchara muy fuerte.

"Al buscar una página en Maps que se tarde mucho, porque hay dos equipos usando el GPS, y por último, que en el histórico se conecte a sitios que nunca has visitado", explicó.