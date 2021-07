La sequía y falta de apoyo pega a apicultores laguneros de Coahuila y Durango

La sequía y la falta de apoyo por parte de las autoridades estatales y federales, han “golpeado” a los productores apícolas de la región, quienes han registrado pérdidas hasta en un 30 por ciento de sus colmenas y cerca de un 5 por ciento, de ellos están en riesgo de desaparecer en la región Laguna Coahuila y Durango.

María Guadalupe Rosas, presidenta del Sistema Producto Apícola región Lagunera Coahuila- Durango, informó que la falta de lluvia ha perjudicado su actividad, como lo es la producción de mezquite, que por cuestión del clima hizo que su flor cayera, lo que provocó una crisis en el sector.

Además, las altas temperaturas las han hecho más vulnerables, esto al estar más propensas a enfermedades lo que hace que el nivel de producción baje.

La situación se ha vuelto más difícil desde el mes de abril a la fecha, ante la falta de alimento para las abejas tanto por la falta de lluvia como de apoyos.

“No teníamos alimentación para las abejas porque como no había lluvia no hubo floración silvestre, como es poca , les ayuda a mantenerse y esperar a que llegue la floración de los cultivos entonces en esta época de sequía tuvimos mucha mortandad porque no teníamos alimento para darles y desafortunadamente no logramos conseguir apoyo de los gobiernos ni de Coahuila y Durango como anteriormente lo hacían como azúcar para hacer jarabes y alimentarlas”.