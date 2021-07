Multan a mujer por estacionarse en un lugar 'exclusivo' de Torreón Jardín

La infraccionan por estacionarse en lugar "exclusivo", pese a que el sitio no cubre los derechos correspondientes ni está en el registro del Municipio de Torreón.

Mariana enfermó de COVID-19 y acudió a la clínica 16 del IMSS para tramitar su incapacidad y presentarla en el trabajo.

Después de dar muchas vueltas alrededor de la clínica, buscó estacionamiento en las calles aledañas y dejó su vehículo afuera de una casa, en las calles Citlaltépec y Jazmines. Se aseguró que de que no bloqueaba ninguna cochera ni entrada, recogió su papelería y se fue al IMSS.

En la entrada, el guardia le informó que ella no podía ingresar por su incapacidad, que debía acudir un familiar a hacer el trámite por ella, pues representaba un foco de contagio, por lo que se regresó de inmediato.

"No me tardé ni 10 minutos, llegué y me regresaron, cuando volví a mi coche, ya me habían quitado la placa y tenía una multa en el parabrisas", explicó, "quiere decir que apenas me bajé y el tránsito ya estaba esperando para infraccionarme o de la casa le hablaron".

En la boleta de infracción aparece el lugar de la infracción, el domicilio mencionado, con la sanción al concepto 144, Estacionarse indebidamente, que representa una multa de 2 a 4 salarios mínimos. Sin embargo, la casa no tenía letrero de No estacionarse, solamente unas líneas amarillas sobre la calle, que ya estaban casi borradas, y no está registrada con estacionamiento exclusivo.

Aunque Mariana ya pagó por la multa y recuperó su placa, consideró necesario informar sobre esta irregularidad, que diariamente afecta a decenas de ciudadanos en ese sector, que reciben multas sin ningún sustento legal.

El Siglo de Torreón publicó que en diversas calles alrededor del IMSS hay domicilios con "exclusivos" que no están registrados en el Municipio ni cubren los derechos correspondientes. De acuerdo al registro de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Municipio de Torreón, sólo hay tres domicilios ubicados en la colonia Torreón Jardín que cubren estos derechos al presente año, pero ninguno en las calles mencionadas.

Este medio cuenta también con el listado de Urbanismo correspondiente al 2020, en el que se cuenta con 109 domicilios que pagaron sus derechos para estacionamientos exclusivos. Aquí se identifican cinco espacios en la colonia Torreón Jardín, pero ninguno en las calles alrededor del IMSS.