Mila Kunis convence a Ashton Kutcher de devolver boleto para viajar al espacio

Ashton Kutcher compró hace 10 años un boleto que le permitiría emprender un viaje al espacio a bordo de la nave de Virgin Galactic, sin embargo, el actor ha devuelto su pase.

Según lo revelado por Kutcher en una entrevista para Cheddar News, su pareja Mila Kunis, fue quien lo convenció para que no realizara la expedición.

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me dijo que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio teniendo niños pequeños. Así que terminé devolviendo mi boleto a Virgin Galactic. Se suponía que debía estar en el próximo vuelo, pero no estaré”.

Ashton, de 43 años de edad, dijo que había comprado su lugar antes de casarse con Kunis, con quien ahora tiene dos hijos, Wyatt de seis años y Dimitri de cuatro.

“En algún momento iré al espacio”, expresa el actor hollywoodense mientras Virgin aún tiene reservado 600 lugares para futuros vuelos que ofrecen minutos de gravedad cero.