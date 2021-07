Red Bull pide que paren los insultos raciales contra Lewis Hamilton

Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Gran Bretaña, sin embargo, por el golpe que dio a Max Verstappen seguidores del automovilismo se manifestaron en contra de lo hecho por el piloto de Mercedes y en redes sociales emitieron insultos racistas.

Red Bull emitió un comunicado para pedir a los "haters" que dejen insultar con el tema racial, ya que la rivalidad sólo se debe quedar en el circuito.

"Si bien podemos ser feroces rivales en la pista, todos estamos unidos contra el racismo. Condenamos el abuso racista de cualquier tipo hacia nuestro equipo, nuestros competidores y nuestros fanáticos", publicó la escudería de Verstappen y 'Checo' Pérez.

Agregó que sí causó disgusto y tristeza que los aficionados actuaran de esa forma por las imágenes que involucran a Hamilton sobre el percance que tuvo Max, porque el racismo no tiene cabida en la Fórmula 1, "No hay excusa para ello, ciertamente no hay lugar para ello en nuestro deporte y los responsables deben rendir cuentas", puntualizó Red Bull.