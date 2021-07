'El ser mujer me facilitó las cosas', dice Lolita Ayala sobre su trayectoria como conductora

La presentadora de noticias de la televisión mexicana, Dolores Ayala Nieto, conocida simplemente como Lolita Ayala, que acaparó la atención de millones de mexicanos gracias a su conducción en 'El Noticiero con Lolita Ayala', habló sobre su trayectoria y como el ser mujer, le ayudó bastante.

A través de una entrevista con Alex Fernández para su podcast, Ayala que hace un tiempo dio de qué hablar en la red gracias a la apertura de su tienda en línea, contó sobre sus comienzos en el periodismo en los años 70.

Sin embrago, fue a finales de los 80 cuando le llegó la gran oportunidad de poder conducir un noticiero, pese a que en aquella época el trabajo de las mujeres era 'desvalorizado', debido a que los productores pensaban que si alguien del género femenino salía a cuadro 'no sería tomada en serio'.

Dolores de hoy 70 años de edad, 'conquistó' al público desde 1987 hasta el 2016 con la conducción de 'El Noticiero con Lolita Ayala', convirtiéndose así en la primer mujer de nuestro país en llevar un espacio informativo en la televisión.

Ayala que además tuvo como mentor a Jacobo Zabludovsky, señala que gran parte de su éxito lo atribuye a ser mujer, pues eso le ayudo bastante.

"Todo el mundo me pregunta a mi lo difícil por ser mujer y la verdad para mi, el ser mujer, me facilitó las cosas. De verdad. Como había pocas mujeres, los jefes eran muy amables conmigo y muy generosos. Claro como mujer, no sólo llegas y a trabajar, sino que debes demostrar que puedes".