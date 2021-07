Contexto lagunero

Si usted esta preocupado por regresar a trabajar a la oficina, no está solo. Después de mas de un año de trabajo desde casa y de ver a los colegas solo en la pantalla de la computadora, la sola idea de verlos en persona en la oficina, nos abruma. Y con los resultados de contagios, aun con muchas personas vacunadas, es muy difícil sentirnos seguros para regresar a la “normalidad”.

Todas las transiciones nos provocan preocupación. Por ejemplo, los primeros meses en un nuevo trabajo, son estresantes mientras nos adaptamos a nuevos procedimientos y compañeros y a las nuevas normas. Incluso si después de algún tiempo regresamos a nuestro trabajo anterior, nos damos cuenta de que ha cambiado y sentimos ansiedad mientras nos ajustamos a él de nuevo.

Imagine a un gimnasta de élite que estuvo unos meses fuera de practica para recuperarse de una lesión. No dejo de entrenar a propósito o por flojera. Al regresar de nuevo a sus rutinas de entrenamiento, siente mucha ansiedad al intentar de nuevo sus rutinas que realizaba antes de la lesión. Así trabaja la ansiedad, nos sentimos ansiosos acerca de lo que no hemos hecho por un largo tiempo aun cuando esto haya sido por causas de fuerza mayor.

Las relaciones sociales y sus fronteras, han cambiado. Antes de la pandemia probablemente no habíamos visto la casa ni los hijos del colega y por Zoom, ya lo hemos hecho. Al regresar a la oficina, algunos colegas se convertirán en influencers -personas que tiene credibilidad- y modificaran la cultura y las normas en términos de precauciones a seguir respecto al COVID, otras personas optaran por el ostracismo al respecto, tal vez no quieran vacunarse y quieran seguir usando el tapabocas. Algunos colegas estarán evitando usar el tapabocas, salir a comer y actuar como antes de la pandemia mientras otros sigan con tapabocas y comiendo en su lugar de trabajo. La solución a todo esto es tolerancia, aceptación y abstenerse de chismes.

Intencionalmente debemos mantener lo mejor de l trabajo desde casa y la vida en la oficina. Trabajar desde casa fue un experimento vital, de seguro aprendimos mucho acerca de lo que ayuda y lo que afecta a la productividad y lo que nos hace sentir bien. Por ejemplo, sentir que trabajábamos mejor usando los dos grandes monitores que teníamos en la oficina, o que comemos mejor en casa que en el trabajo o que trabajando en casa practicábamos más la caminata. ¿Que aprendimos acerca del contacto social que nos apoyaba para ser más productivos en la oficina? ¿Hemos desarrollado nuevas estrategias para trabajar mejor que antes? ¿Hoy manejamos mejor las interrupciones? ¿Somos más eficientes en la comunicación? ¿Cómo nos sentimos al no ir a convenciones ni a viajes de negocios?

Nuestro comportamiento y nuestros hábitos son influenciados por el ambiente. Si con la pandemia tenemos hábitos y ventajas que queremos conservar al regresar a la oficina, necesitamos ser muy objetivos para adaptarlos a la oficina, de lo contrario, rápidamente regresaremos a hacer todo de la misma forma que antes de la pandemia.

Los buenos hábitos en el trabajo desde casa, por ejemplo, las comidas saludables y caminatas cortas después de la comida, se volverán muy frágiles al regresar al trabajo en la oficina. Se requiere intentar establecer estos buenos hábitos empezando desde cero y con mucho empeño dando el ejemplo. Lo anterior se debe a que los hábitos necesitan de muchos ejemplos.

Con el avance de la vacunación, las oficinas están recibiendo de nuevo a los empleados, o ya están ´planeando hacerlo. Esta es una buena noticia para quienes ya quieren regresar. Pero hay muchas personas que se sienten temerosas de hacerlo, no se quieren arriesgar ni aun estando vacunados o tomaron responsabilidades de cuidado de otras personas enfermas y ello les impide regresar. Otros, probablemente se sienten muy felices y más productivos trabajando desde casa o, hacían largos viajes de ida y vuelta de sus trabajos a sus hogares y ya no quieren volver a hacerlo.

Los lideres y gerentes deben ayudar a manejar la ansiedad de los empleados al regresar a su trabajo. ¿Deben empujarlos al trabajo en la oficina solo porque los directivos así lo quieren? Y si los empleados están preocupados de que su carrera se afectará si quieren seguir trabajando desde casa, ¿Les deben asegurar que no será así? Este es un territorio desconocido, especialmente para los gerentes y líderes, su reto es gestionar las preocupaciones de los empleados acerca de las decisiones de los directivos. ¿Qué pueden hacer los gerentes y líderes?

¿Qué hacer? Preguntar -si es necesario, de forma anónima- como se sienten los empleados acerca del retorno a la oficina. Permitir a los empleados experimentar diferentes formas de trabajar para que el regreso a la oficina no sea de un día para otro. Ser compasivo y tolerante con los empleados y consigo mismo.

¿Qué NO hacer? No suponga que los empleados le dirán que están preocupados por el regreso a la oficina. No ignore la necesidad de aclarar a los empleados el por qué el trabajo híbrido o en la oficina es benéfico para los empleados. No hacer promesas a los empleados, que no se puedan cumplir -como, por ejemplo, asegurarles que su carrera no se afectara si se quedan trabajando desde casa o que ello está permitido indefinidamente.

Como dijo un experto de negocios: “Ninguna vacuna ayudara a eliminar el dolor y el trauma que los empleados han experimentado con la pandemia”. Debemos mantener eso en mente cuando ayudemos a los empleados en su camino de regreso al trabajo en la oficina.

Fuente: Alice Boyes, psicóloga, autora del Manual sobre Ansiedad. Amy Gallo, editora auxiliar, Harvard Business Review.

