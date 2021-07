La sequía impacta a la presa Lázaro Cárdenas; está al 32 % de su nivel ordinario

cocacola1

Hoy, 9:35 am

publicado por: jose de juan martinez lopez

Antes de presas Rio Nazas siempre llevo agua durante todo el año , claro , los niveles variaron de acuerdo a temporada de lluvias pero todo el eño corria agua.Con presas terminaron con lagunas de Mayran , rio , mantos acuiferos , fauna animal y vegetal circundante y ademas aves migratorias ya no tuvieron donde llegar pues desaparecieron lagunas que servian de descanso en su migracion !!! Sacarle agua a presas es suicidio !!!,,,presas no son para acumular agua , son para controlar flujos y no debe dejar de fluir todo el año para que entorno regional climatico no cambie !!!,,autoridades politicas y empresariales han asesinado Comarca Lagunera !!!!

