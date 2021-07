Advierten riesgos de contratar créditos con gestoras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pide a los ciudadanos tener cuidado en la contratación de un crédito a través de empresas gestoras, toda vez que existe la posibilidad de ser víctimas de fraude.

Ante ello, recomienda no responder llamadas telefónicas, correos electrónicos ni mensajes en redes sociales en los que ofrecen la entrega de préstamos inmediatos; además de no realizar depósitos por comisión por apertura de crédito o para trámites y papeleo.

Consulte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que conozca a las empresas que son instituciones bancarias o de crédito debidamente autorizadas, y no terceros.

Las empresas gestoras son intermediarias entre un solicitante y una institución financiera (banco); sus "expertos" ofrecen una solución fácil, rápida y sin tanto papeleo, pero ¡cuidado!, usted puede ser víctima de engaño.

Para identificar a las empresas tramposas: la información sobre el servicio que dan no es precisa ni clara; solicitan mínimos requisitos y ofrecen atractivas sumas de dinero; las tasas de interés son muy bajas; solo se comprometen a realizar servicios de administración y papeleo ante un banco u otra institución financiera; obligan al pago de comisiones y honorarios por servicios de investigación y para avanzar en el trámite, pero nunca entregan el préstamo; en su publicidad aseguran que, para el otorgamiento del crédito, no es necesario cumplir con un aval ni comprobar ingresos económicos; ofrecen no verificar el historial crediticio ante las sociedades de información crediticia (buró de crédito); garantizan la entrega del préstamo de manera inmediata; presionan para firmar el contrato y solicitar anticipos, bajo el argumento de que si no se hace el crédito quedará cancelado; se anuncian a nivel nacional a través de los medios impresos o por "volanteo", o en redes sociales, ofreciendo supuestas soluciones inmediatas a los problemas financieros.