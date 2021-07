Ensayo sobre la cultura

REVOLUCIÓN

Palabra que supone infinidad de cambios sociales para un mejor modo de vida. En realidad, tiene muchas significaciones, porque como todas las palabras, cada quién puede darle un contenido según su conveniencia. Así, un partido político mexicano se lo dio durante todo el siglo xx. Vamonos por partes.

Nuestra revolución de 1910 fue liberal. El anarquismo ya había sido liquidado con Flores Magón y el socialismo se iba a colar en el movimiento a partir de diferentes grupos. Madero luchó por una democracia, con elecciones limpias. Lo demás era secundario, como el problema del campo, por eso no tuvo entendimiento con el zapatismo. Una vez que Madero se plantó en ciudad Juárez con el respaldo de guerrilleros como Villa, Obligaron a Don Porfirio a renunciar, tomó el Ipiranga, dejando a sus espaldas al león suelto. Don Francisco llegó a la capital creyendo que eso era todo y las cosas podían seguir siendo iguales, sin desmantelar el poder porfirista y desarmando a los verdaderos revolucionarios.

Para pronto hubo levantamientos, el de Reyes quien murió a las puertas del palacio nacional y el del sobrino de Díaz, en la ciudadela. Quien salió ganando fue Victoriano Huerta quien jugó con todos, para apresar al presidente y vicepresidente y hacerse con el poder.

Contra él se fueron los diferentes grupos guerrilleros. A la cabeza se puso Venustiano Carranza con el plan de Guadalupe, que hay que leerlo muy bien para darse cuenta de que no prometía mucho y si enfatizaba el yoyismo de don Venus.

Como militar era muy malo, nunca ganó una batalla que hubiese comandado; por eso tuvo que huir en busca de un buen general, a Sonora donde hizo mancuerna con Álvaro Obregón. Se formaron varias fuerzas revolucionarias; las principales: Obregón, Villa, Zapata y Pablo González. No tardaron mucho en avanzar hacia la ciudad de México y derrocar a Huerta.

Aclaraciones: Carranza nunca se llevó bien ni con Villa ni con Zapata. Hay que mencionar a Felipe Ángeles que fue el artillero de Villa y su principal consejero a quien Carranza tampoco podía ver. El Barón de cuatro Ciénegas, siempre temió que le ganaran el mandado y por eso quiso impedir que tomara Zacatecas y otros movimientos más. No pudo desprenderse de él porque la gente de Villa no lo permitió.

Una vez liquidado Huerta, la guerra fue entre ellos mismos. En la convención de Aguascalientes, intentaron unificar criterios, pero Carranza no aceptó doblegarse a sus decisiones y se mantuvo en la ciudad de México. Villa y Zapata se fueron contra los carrancistas que tuvieron que huir hacia Veracruz. Una vez en la ciudad de México, Villa no encontró respaldo para hacer gobierno, y Zapata mantuvo su localismo. No terminaron la derrota del Carrancismo. Villa tuvo que volver al Norte, en Ayuda de Raúl Madero y de Felipe Ángeles. Obregón aprovecha para retomar la ciudad de México. Posteriormente, persigue a Villa a quien va a derrotar en Celaya. El villismo queda liquidado. Carranza intenta llamar a la concordia por medio de una nueva constitución; donde, por supuesto, no permite que los grupos que están en contra de él puedan participar; pero estos se van a colar, protegidos por don Álvaro Obregón quien en este punto se comenzó a apartar de Carranza.

Zapata fue liquidado, a través de una traición, por la gente de Pablo González. También fue liquidado Felipe Ángeles. Villa hizo su irrupción en los Estados Unidos y después fue perseguido por Pershing quien no lo pudo atrapar.

Carranza toleró los artículos más novedosos de la constitución del 17, sin intención de hacerlos realidad. Al final de su mandato, Obregón, quien en realidad lo había llevado al poder, esperaba heredar la presidencia, pero don Venus, apoyó a Bonillas que había sido secretario de obras públicas y embajador en Washington, lo que enojó a Don Álvaro quien dio un golpe de Estado y acabó por eliminar a Carranza.

Obregón se vuelve presidente y su gobierno comienza la modernización del país. Cultural y educativamente hay muchos avances con Vasconcelos. Hay una transición de poder tranquila a Calles quien también era sonorense pero mucho más radical que Obregón.

Don Plutarco se puso francamente en contra de la iglesia, lo que vino a producir la guerra cristera. Fue un conflicto muy mal manejado y más que nada se utilizó al pueblo como carne de Cañón. El general Gorostieta unificó la acción militar de los cristeros y les dio triunfos importantes. Era un General contratado para cumplir esa función.

Al final, la cabeza eclesiástica pacta con el gobierno firmándose la paz; pero se olvidan de los guerrilleros quien al ser abandonados por la jerarquía, son derrotados.

En esta época, Obregón intenta relegirse y es asesinado en la bombilla por un fanático Religioso, Toral. Calles impone su caudillismo, convirtiéndose en el que vive en frente, y el que gobierna a través de presidentes muy moldeables.