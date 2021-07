Lagunera reta en redes sociales a llevar una vida más saludable

Marcelle Varela nos reta cada mes a llevar una vida saludable. En más de tres años, la directora general de 'Balansé' ha construido toda una comunidad alrededor de la nutrición, vida 'healthy' y mundo 'fitness'. Hoy Marcelle, nutrióloga de Gómez Palacio, está presente en redes y ha entrado a esta forma de hacer negocios con base en la economía colaborativa.

Pero no es porque en un origen se tratara de poner retos, o desarrollar recetarios saludables, o establecer rutinas de ejercicios o premios para quien cumple sus metas que actualmente es muy popular en redes sociales; esta emprendedora lagunera nos comenta que la idea surgió de una necesidad específica: "cuando empecé a consultar lo que observaba es que todas (pues su mercado está dirigido solo a mujeres) mis pacientes, al igual que yo, buscábamos una mayor motivación independientemente del objetivo y, además, la mayor parte de las comidas de nutriólogo eran así como lo mismo y se tornaba aburrido", dice. El primer reto fue con 30 personas e inició con el nombre de Wellness Challenge; y después cambió a '21 healthy days', y, finalmente, 'Balansé', que es como está registrada. "El nombre significa balance del ser", precisa.

Es así como Marcelle empezó a desarrollar el proyecto con el apoyo de una experta en redes sociales "que entendió perfectamente mi idea sobre la necesidad de salir del aburrimiento que implica comer lechuga, pechuga todos los días para conseguir resultados". La principal recomendación de los expertos en redes fue mantener una continua presencia sobre temas relacionados con la vida saludable, "fue algo paralelo; para mí el inicio también fue un reto en todos los sentidos desde los recetarios, como los alimentos, las porciones, los productos, las dudas generales y las dudas específicas". Actualmente la emprendedora de 26 años tiene patentado su sistema de alimentación y su proyecto, donde participan más de 18 mil seguidores en Instagram y en Facebook, principalmente. Hoy también se apoya en Tik Tok y en WhatsApp.

Actualmente hay muchos retos, y retos de 21 días, pero nosotros en 'Balansé' fuimos de los pioneros y se debe tener cuidado porque hay veces... no siempre, desde luego... Hay gente que no es profesional. En mi caso, soy nutrióloga profesional y me sigo preparando, hay un recetario, pero la consulta es personalizada de acuerdo a las necesidades de cada mujer y sus objetivos", comenta.

Se pensó también en un proyecto exclusivo para mujeres, ya que para Marcelle, las mujeres somos la base de establecer una buena alimentación en las familias. "Las mamás son clave para cambiar los hábitos de alimentación, entonces llegar a las mujeres de cualquier edad es fundamental para cambiar la forma en la que nos alimentamos".

El esquema en redes es muy sencillo. Cada 21 días, con un descanso de una semana, se lanza un reto en el que se ofrece recetario, lista del súper, un plan de alimentación de acuerdo a cada persona; hay un premio a quien gana el reto. "Aquí es muy democrático, yo no escojo a la ganadora, sino que es la misma comunidad quien evalúa los resultados y le da el triunfo a la ganadora". El proyecto de Marcelle ha ido creciendo y diversificándose con el apoyo de profesionales en redes: Karla Alatorre como preparadora física, e incluso con un apoyo psicológico con la psicóloga Valeria Nalhe. Y no le tiene miedo a la competencia, ya que en la actualidad la buscan por sus recetas, o bien, por la motivación que existe en la misma comunidad o también por los resultados de las participantes.

EL DESAFÍO DE COCINAR

La emprendedora lagunera nos confiesa que cada mes es un desafío personal, "pensar en las formas de mantener motivada a la que ya es una comunidad digital, la forma en la que los miembros crezcan no en tamaño sino en hábitos de alimentación y hasta en desarrollo personal, y sobre todo en comidas; tengo que confesar que al principio yo no sabía cocinar nada, y me fui metiendo en la cocina experimentando, preguntándome '¿qué pasa si no le pongo aceite a este platillo o si le pongo menos?', o '¿cómo puede obtener cierto sabor para que se parezca a un postre, sin necesidad de usar crema, azúcar?'".

Muchas recetas saludables, dice, han surgido desde el imaginario de internet, pero todas en porciones, medidas, son propias. Marcelle ha pasado horas en los supermercados de diferentes partes tanto de México como de Estados Unidos principalmente revisando etiquetas, productos, ingredientes, con el objetivo de que todo el recetario sea saludable, "nada de grasas trans, con los ingredientes que generen menos inflamación al organismo". Entre los platillos que ha desarrollado se encuentran el mole, el tiramisú, las enchiladas suizas, las favoritas como el pay de mango, las tortuguitas de chocolate, el pozole, boneless, los nachos, la pasta Alfredo y capirotada, por ejemplo. Otras han surgido, comenta, también dentro de la misma comunidad; "nos comparten sus recetas de familia y luego en Balansé las ajustamos para que sean saludables", señala.

Sin embargo, reconoció que una problemática que enfrentan los emprendedores en redes es el robo de información. "Me ha pasado dos veces; en una ocasión una persona que ni siquiera era profesional abrió también un reto con todo mi material, nos dimos cuanta de esta situación y hablamos directamente con la persona. En otra ocasión fue otra colega que hizo algo similar, pero pues la misma comunidad es quien nos avisa y está al pendiente de nuestro proyecto", comenta.

En sus espacios en redes Marcelle además da la oportunidad de que las participantes anuncien sus proyectos y servicios mientras dura el reto, "pero hemos tenido retos específicos, como fue el caso de mayo pasado, cuando se lo dedicamos a las emprendedoras y abrimos ese espacio para las mujeres emprendedoras", comenta.

"La comunidad está compuesta por mujeres de todas las edades, principalmente de La Laguna, de Chihuahua, de todo México, de Los Ángeles, El Paso, de muchas partes de Estados Unidos, tenemos retadoras de Francia, de Colombia, de otras partes de Sudamérica. Para mí la mayor satisfacción tanto personal como profesional es que estamos ayudando a otras mujeres e incluso a sus familias a cambiar sus estilos de vida por uno más saludable, más en Balansé".

Ventajas de la economía colaborativa

*Mayor oferta para el consumidor. Mejor acceso a otras alternativas que hasta ahora eran inviables o no eran visibles para la mayoría de nosotros.

*Ahorro económico. Los servicios o productos que se ofrecen a través de este sistema tienen precios más reducidos.

*Gestión de recursos. La utilización de los recursos es otro de los principios básicos de la economía colaborativa, ya que es algo que nos beneficia a todos.

*Beneficio medioambiental. Reducción de la producción con un menor gasto de recursos naturales y una menor contaminación.

*Efectos favorables para la competencia. Facilita el emprendimiento, estimula la competencia y la actividad económica.

*Valor social. Fomenta la cohesión social, la solidaridad y las relaciones sociales basadas en la confianza.