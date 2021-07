Grupo Codiciado presenta disco de éxitos

Codiciado, agrupación con una de las propuestas más novedosas en el regional mexicano actualmente, recién estrenaron el disco Regresando al pasado.

El vago, Todo nos pasa por algo, Y me critican, Entre vueltas y libretas, No quiero despertar y Soy de Chihuahua son algunos de los temas que están incluidos en dicha placa musical que recopila sus éxitos del pasado que no están en plataformas digitales.

No hay duda de que la agrupación está subiendo en el gusto musical de todo aquel que escucha los corridos y música romántica y Grupo Codiciado tiene todo para ser uno de los favoritos para el público, pues sus miembros cuentan con la facilidad de interpretar en cualquier género musical.

Sin dejar de lado una de sus más grandes pasiones que es llevar música en vivo a todos sus fans, Grupo Codiciado se presentará el próximo 7 de agosto en la Feria de Rosarito en el estado de Baja California.