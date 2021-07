Asociación exige informar a la sociedad civil sobre Agua Saludable para La Laguna

Ante la opacidad que ha mantenido la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la puesta en marcha de las obras y del proyecto en general de Agua Saludable para La Laguna, exigen una consulta previa a la sociedad civil, con parámetros internacionales, donde exista claridad en la información.

Héctor Macías Jurado, presidente de la asociación civil Alzando Voces, reconoció que es necesario y urgente que la sociedad reciba agua en cantidad y calidad en sus viviendas, pero indicó que se deben tomar otro tipo de acciones y medidas, pues la información no ha sido transparente por parte de las autoridades.

"Necesitamos saber cuánto se va a invertir, quiénes van a ser los beneficiarios, no solamente del agua en sí misma sino también del aspecto técnico, quiénes se van a beneficiar más con esta línea de acciones, a través de la potabilizadora y qué otros mecanismos se tienen que implementar para poder lograr la recarga del acuífero, que ha sido un tema que los ciudadanos no queremos dejar atrás, aunque las autoridades no lo consideren, es fundamental", explicó el abogado.

Indicó que hay diversos aspectos en los que coinciden todos los organismos preocupados por este tema en la región lagunera, que son el monitoreo en la extracción de agua del acuífero Principal, que tiene una vida útil que podría no superar ya los 20 a 40 años, según el estudio que se cite, sin embargo, la Conagua no propone ninguna política de monitoreo ni acciones que lleven a sancionar la extracción inmoderada, no autorizada, problema que es totalmente real en la Comarca.

"El Gobierno no quiere hacer investigación de campo para saber dónde están las extracciones irregulares, no conocemos una sanción que se haya aplicado a algún usuario que extraiga agua de más, transversalmente ese monitoreo es fundamental", comentó.