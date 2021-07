Polémica derrota en debut de Santos Laguna femenil

n polémico penal convertido por el América en el segundo tiempo privó a las Guerreras de obtener sus primeros puntos en el Apertura de la Liga MX femenil, tras caer 2-1 ante las Águilas en la grama del estadio Azteca.

Las albiverdes que estrenaron uniforme casi en su totalidad blanco, fueron las primeras en irse arriba en el marcador en el minuto 23 gracias a un fogonazo de larga distancia de la mediocampista Anahí Rentería, que sorprendió a la cancerbera azulcrema Renata Masciarelli.

El gusto no le duró mucho a las dirigidas por Jorge Campos, ya que unos instantes después, Kiana Palacios superó la marca de Marcela Valera para rematar y vencer a la cancerbera Nicole Buenfil, quien debutó ayer con las Guerreras.

En el complemento, Valera realizó una barrida dentro del área sobre Daniela Espinosa, a la que se le había alargado el esférico. La americanista saltó para eludir las piernas de la zaguera santista y lo hizo, pero la silbante Katia Itzel García decidió marcar la pena máxima, aparentemente sin que existiera contacto alguno.

La encargada de ejecutar el lanzamiento desde los once pasos fue Janelly Farias, que con derechazo al minuto 77 engañó a Buenfil.

Las Guerreras estuvieron cerca de igualar el encuentro, pero las aproximaciones y llegadas no pudieron reflejarlas en el marcador. Alexia Villanueva tuvo un par de opciones en la recta final, una muy clara mano a mano con Masciarelli, donde no pudo mandar el balón al fondo de las redes.

RECLAMO

"Me parece que no hay, pero ya lo checaremos", dijo el timonel santista Jorge Campos al final del encuentro en la conferencia de prensa virtual. "La evidencia ahí está, ustedes (medios de comunicación) la tienen más clara, lo tenemos que checar con la Comisión de Arbitraje, porque son claros y notorios los errores, se pierden puntos y echan a perder el trabajo, se debe poner atención en eso".

Agregó el timonel verdiblanco que no hay mucho por hacer ante esta situación adversa, pero confesó que sigue faltándole al arbitraje en la Liga Femenil, donde tiene que existir el VAR para que se solucionen este tipo de cuestiones.

"Ya habrá quien lo maneje, nuestros directivos buscarán meter presión para que se mejore en cuanto a la calidad del arbitraje. Habrá gente que se encargue de eso", expresó.

En cuanto al partido, previo a la apertura en el marcador, Rentería ya había avisado con un disparo desviado que no encontró la META de las locales. Fueron las únicas que tuvieron las laguneras y eso no dejó contento al estratega de las Guerreras.

"Fueron dos tiempos muy diferentes, el primero no me gustó para nada, no hicimos lo que hace el equipo, que es jugar con intensidad, dejamos de hacer muchas cosas y aunque anotamos el gol, nos empatan rápido" enfatizó.

Dijo que el clima también fue factor, ya que combinado con la altura, los estragos afectaron el rendimiento para sus jugadoras. Al rebasar el termómetro los 30 grados centígrados, se optó por detener el encuentro en cada tiempo, para su respectiva hidratación.

DE MENOS A MÁS

"En el segundo se mejoró bastante en cuanto a la intensidad, pero nos faltó oficio, para en ese momento terminar jugadas importantes que al final se reflejaron. Tuvimos opciones de gol, pero no las concretamos. Faltó madurez, para conseguir el resultado", dijo.

Se le preguntó por el accionar de Nicole Buenfil, que llegó del Atlas para defender el marco dejado por la seleccionada nacional Wendy Toledo, indicando que nada tuvo que ver en los goles recibidos.

"Me quedo conforme, pero no depende de ella sola el accionar del equipo", además de volver a recalcar el mal funcionamiento en la primera mitad "no quedo satisfecho con el accionar, faltó volumen de juego en los primeros 45 minutos que regalamos y no lo podemos hacer, ante un equipo como el América y en su estadio", acotó.

El cuadro inicial utilizado por Jorge Campos, fue Buenfil con cancerbera, mientras que como centrales fungieron Lucero Lara y Marcela Valera, dejando en las bandas a Katia Estrada y Karyme Martínez. Las mediocampistas fueron Estela Gómez, Andrea Hurtado, Cinthya Peraza, Daniela Delgado y Anahí Rentería, dejando en el eje del ataque a Alexia Villanueva.

Ingresaron como relevos Nancy Quiñones al 59', Brenda López y Mariela Jiménez al 78', además de Linda Frías al 85'. El siguiente compromiso de las laguneras, será el viernes 23 de julio en Mazatlán, cuando visiten a las Cañoneras.