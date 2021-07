'Extrañaba la Comarca Lagunera', dice el actor de doblaje Lalo Garza

Hacía bastantes años que no venía a la Comarca Lagunera, así que este fin de semana, que pudo regresar, se la pasó increíble.

El actor de doblaje Lalo Garza estuvo el sábado en Torreón y el domingo en Gómez Palacio con el fin de ser parte de la Super-Con, evento dirigido a los amantes de los cómics, el mundo del manga y personajes animados, entre otros.

Famoso por prestarles su voz a personajes como "Krilin" en Dragon Ball Z o "Elmo" en Plaza Sésamo, Lalo ofreció una entrevista en la Plaza Mayor justo enfrente de las letras de acero que forman el nombre de Torreón.

"Me invitaron al evento de Super-Con. Les confieso que yo ya extrañaba andar en la Comarca Lagunera; tenía cuatro o cinco años sin venir. La gente de La Laguna es superlinda y cariñosa.

"Con este 'boom' que ha surgido en las redes sociales la gente te identifica más y justo reafirmo eso en la Comarca, porque he atendido a muchas personas que quieren la foto, el autógrafo o un videosaludo", relató contento.

Garza comentó que para él todos los personajes que ha doblado son importantes, ya que han reforzado su trayectoria.

"No hay uno que sea más importante que otro, lo que sí ocurre es que unos destacan más que otros, como 'Krilin', 'Elmo', 'Gaara' de Naruto o 'Josh' de Drake y Josh", sostuvo.

En la charla, Lalo aceptó que "Krilin", de Dragon Ball Z, no ha sido la cereza del pastel de su trayectoria, sin embargo, sí le ha dado mayor reconocimiento por todos lados.

"La cereza del pastel de mi carrera hasta ahora no ha llegado. 'Krilin' es un personaje muy importante porque gracias a todo este mundo del anime es que se ha dado este fenómeno de la gente de querer conocer a los actores de doblaje.

"Dragon Ball Z es el anime más importante de Latinoamérica y 'Krilin' es un personaje muy importante en la historia de 'Goku', y además me ha abierto las puertas para conocer todo México y Latinoamérica. Lo más importante de todo esto es recibir el cariño del público", relató.

Garza informó que además de ser actor de doblaje, tiene otras actividades; varias de ellas se impulsaron justo en la pandemia.

"Hago un poco de todo. Soy locutor, director de doblaje, hago publicidad, he hecho teatro y ahora gracias a la contingencia crecí en redes sociales y me volví influencer; además de que como la gente ha estado encerrada me han pedido cursos en línea de doblaje y eso es algo que también realizo".

Garza informó que está consciente de que al volverse influencer debe tener cuidado con todo lo que dice en sus redes sociales.

"En esta sociedad actual todo mundo se ofende, se azota o se indigna. Tienes que fijarte en qué dices, en qué bromeas o qué referencias haces porque uno no sabe si alguien va a tomar a mal lo que uno diga; ya ven lo que le pasó a YosStop".

En fechas recientes, varios personajes han sido cancelados luego de que generaran polémica en redes sociales por sus diálogos o actitudes. Un ejemplo: el zorrillo "Pepe Le Pew", el cual fue señalado de acosador; para Lalo, este tipo de situaciones "son payasadas".

"Creo que se ha perdido el sentido del humor. 'Pepe' tiene más de 50 años y en esa época las cosas se concebían diferentes y yo personalmente creo que está mal que la sociedad se tome tan a pecho muchas cosas. No debemos olvidar que existen la comedia y la sátira".

Garza es amigo de Drake Bell, quien fue sentenciado a dos años de libertad condicional por el grave delito de intentar poner en peligro a un menor de edad y el cargo menor de distribuir material considerado nocivo para jóvenes; el actor de doblaje habló sobre lo que le ocurre a Drake; ambos recién hicieron un comercial de una pomada.

"Le decretaron libertad condicional. Realmente era un cargo menor de una chica que lo envolvió por despecho, pero no hay pruebas, entonces es difícil culpar a alguien cuando no tienes evidencias reales", manifestó.