Tones and I lanza álbum debut Welcome To The Madhouse

La estrella global Tones And I lanzó su álbum debut, Welcome To The Madhouse. Disponible en todas las plataformas de streaming, su primer disco de larga duración detalla un viaje íntimamente honesto y vívido desde tocar en Byron Bay hasta el estrellato internacional.

Tones And I lo entreteje todo en una colección conmovedora y magnética de 14 canciones escritas en su totalidad por la artista australiana con ella en la coproducción de cada melodía

Tones And I recientemente estrenó el sencillo de Welcome The Madhouse, Cloudy Day y ya ha acumulado más de 20 millones de streams.

Recibiendo elogios de la crítica, el sitio Variety la aclamó como “el himno perfecto para una pandemia” mientras que Tones And I debutó la canción en una presentación en vivo The Late Show with Stephen Colbert.

Hablando de su creciente influencia en general, Music Business Worldwide también calificó recientemente su ascenso como “Compositora #1 en plataformas digitales el año pasado.”

Tones And I comentó respecto al significado de Welcome To The Madhouse en un comunicado de prenda que este álbum tiene muchos altibajos y refleja las emociones que siempre cambian en ella.

“ Hay canciones en el álbum que fueron escritas antes de Dance Monkey, sobre no saber si tocar en la calle era lo adecuado para mí. Hay canciones sobre la muerte de mi buen amigo T y no querer lidiar con esas emociones. Los altibajos de la vida encerrados y los desafíos / luchas mentales. Algunas canciones me hacen reír y otras me hacen llorar, pero el álbum no tiene un tema o vibra constante; las canciones son exclusivas de cómo me sentía el día que las escribí”, relata en la misiva.