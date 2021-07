Esperan un aforo máximo para el partido de hoy entre México y El Salvador en el Cotton Bowl

La Concacaf ha anunciado que se espera una asistencia máxima para el partido de México vs El Salvador por el Grupo A de la Copa Oro, a jugarse hoy en el histórico Cotton Bowl de Dallas.

Los aficionados que todavía no cuentan con boletos no deben acercarse al estadio hoy, ya que no se estarán vendiendo en la taquilla del estadio.

Se recomienda a los aficionados que ya cuentan con boletos para el partido, llegar temprano para evitar el tráfico y disfrutar del Fan Zone para tener la oportunidad de ganar premios, disfrutar de los juegos y tomarse fotos con el trofeo de la Copa Oro.

Este anuncio sigue a la noticia de que varias jornadas de la Copa Oro se agotaron oficialmente, incluyendo partidos en el BBVA Stadium de Houston y Children’s Mercy Park en Kansas City, así como la final del torneo, a jugarse en el Allegiant Stadium de Las Vegas, que se agotó en solo 90 minutos (la venta total más rápida en la historia del torneo).