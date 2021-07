'Hela', Diosa de la Muerte, irrumpe en Paseo Morelos

Hace un mes una lagunera causó revuelo dentro de las actividades de la Super-Con, ya que apareció disfrazada de “Wanda Maximoff” o mejor dicho de la “Bruja Escarlata”.

En la edición de julio de dicho evento relacionado con comics, animes y otros personajes animados que se efectúa por el Paseo Morelos, la joven de nombre Pav Venegaz volvió a sorprender al público, esta vez con “Hela”, la Diosa de la muerte, enemiga frecuente de “Thor”.

El personaje llegó al cine en la película Thor: Ragnarok de 2017. Lo interpretó la actriz Cate Blanchett.

El Siglo de Torreón platicó con Pav. Se mostró emocionada de que semanas atrás se volviera viral gracias a “Wanda”.

“Me sacaron justamente una nota en El Siglo de Torreón y muchas personas me etiquetaban. Me gusta ‘Wanda’, pero realmente hice el cosplay de ella por petición de un amigo”, relató.

La oriunda de Torreón externó que por el contrario, “Hela” es un personaje que le fascina porque, “Me encanta, tiene un carácter muy fuerte y bueno me identifico bastante con los villanos”.

Venegaz sostuvo que se tomó justamente un mes para poder realizar el traje y los accesorios de “Hela”.

“Es muy laborioso y también hay que invertirle dinero. A veces hago yo sola los cosplay y en otras ocasiones me ayudan”, contó.

Pav Venegaz reveló que fue gracias a su hermano que se interesó por el mundo del cosplay.

“Él me invitó a una convención y desde ese momento me encantó ver personas con sus cosplay, el ambiente me motivó y bueno fue por eso que ingresé en todo esto”, contó la chica.