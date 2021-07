'Movimiento Ruta 5 apuesta al diálogo', asegura Manuel Espino

Manuel Espino realizó la presentación del movimiento Ruta 5, el cual preside y que cumple seis años apoyando a los ciudadanos con los mejores perfiles para una posible tarea política. El movimiento no cuenta con ningún vínculo partidario ni filiación ideológica y se define como plural e incluyente, además asume como propio el proyecto de la Cuarta Transformación, que asegura ha sido mal entendido.

"Somos un movimiento que apuesta al diálogo para resolver los problemas sociales, y le apuesta también a los mejores perfiles para que llegue gente al Gobierno y de esa manera contribuir a dejar atrás una larga época de muy malos gobiernos. Reconocemos que sí hemos tenido malos gobernantes es porque lo hemos permitido no podemos echar la culpa a nadie", dijo en su visita por Gómez Palacio.

Asimismo, comentó que este año se tomó una decisión de asumir como propio el proyecto de la llamada Cuarta Transformación o 4T. "Hay quienes se sienten propietarios de la 4T por militar en un partido, la 4T no es un partido ni es un Gobierno, y la 4T no se encarga en una persona, en el presidente, si bien este es el principal referente del proyecto nacional que él llamó la Cuarta Transformación. Es un proyecto nacional para todos los mexicanos, que consiste en trabajar para lograr un día que ya no haya más gobiernos maniatados, controlados por el poder económico"

Comentó que a fin de fortalecer la estructura del movimiento con miras a los próximos procesos, los más cercanos los del 2023 y 2024, se han realizado algunos ajustes.

Por ejemplo, en el caso de Durango se dividió en 9 regiones, cada una con su coordinador. En el caso de la región que pertenece Gómez Palacio, estará a cargo de Flora Leal, excandidata a diputada local por el distrito 13, con sede en Lerdo, por el Partido Encuentro Solidario PES) en el pasado proceso electoral. A nivel estado será Sonia Flores la dirigente del movimiento Ruta 5.

"Por eso nosotros ya decidimos prepararnos como organización nacional para ser factor de decisión para las elecciones presidenciales del 2024. Prepararnos significa fortalecer nuestra estructura. Tenemos 32 estructuras estatales y entramos a una etapa de redimensionamiento hace dos meses. Vamos a crecer de una manera muy fuerte nuestra organización para lograr que el voto nuestro y el que logremos movilizar sea decisivo en la sucesión presidencial".