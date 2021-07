Vigilan a jóvenes para evitar las conmociones

as conmociones cerebrales han puesto, literalmente, de cabeza a deportistas de todos los rincones del planeta, quienes descubrieron en esa afección, un riesgo considerable a la hora de realizar deportes de contacto e incluso en los que no existe contacto.

VIGILAR ES PREVENIR

Mantener un monitoreo constante de los deportistas, no solamente por parte de entrenadores o cuerpo médico, sino de todo su entorno, como amigos y familiares, puede ayudar considerablemente a evitar una conmoción e incluso, a disminuir las posibilidades de consecuencias lamentables. Así lo explicó Santiago Aguirre Noriega, quien está de visita en la Comarca Lagunera, como parte de la Coordinación Médica en la Federación Mexicana de Rugby, que vigila y avala los Juegos Nacionales Conade 2021 en los campos del club Nuevo San Isidro, donde se juega en la modalidad de Rugby 7 y en las categorías de Sub 17 y Sub 20.

"Venimos a Torreón a darle seguimiento a los jugadores durante el torneo y a llevar los protocolos de atención que tiene el deporte, que son muy específicos. El principal riesgo es una conmoción cerebral, debemos tomar en cuenta que estamos en un retorno post - covid, los muchachos han estado sin entrenar de manera constante durante meses y no es entonces la mejor preparación, eso aumenta el riesgo de sufrir una conmoción", señaló Santiago.

El capitalino Aguirre está metido de lleno en el tema de la prevención de conmociones en atletas y explicó que "el primer golpe no se puede prevenir, ese sucede de manera fortuita, incluso sin estar haciendo deporte, a cualquiera nos puede pasar. Pero sí podemos prevenir el segundo golpe y muchas de las consecuencias y lesiones a largo plazo, son consecuencias de ese segundo golpe, ahí tenemos una gran ventana de oportunidad y debemos concentrar nuestros esfuerzos para que no suceda ese segundo golpe. Por ello, si un jugador llega a marearse o perder el conocimiento, aunque sea por un segundo o dos, tiene que abandonar el torneo, por protocolos", relató.

SÍNTOMAS5

Una conmoción cerebral puede afectar por igual a niños, jóvenes y adultos, lo que cambia en cuanto a la edad, es el tiempo de reposo, los jóvenes deben descansar alrededor de catorce días, para los adultos puede ser mayor. "En ocasiones pensamos que una conmoción se genera por un golpe directo a la cabeza, pero no necesariamente es así. Muchas veces sucede con un "latigazo" de la cabeza, generado por un impacto en el cuerpo, luego el deportista se golpea la cabeza con el piso, afecta aún más; los deportes de contacto son los que más riesgos tienen, pero ya se han presentado conmociones en futbol, beisbol, hasta en condiciones laborales e industriales, no es algo ajeno".

"El síntoma más común es el clásico "se me apagó la tele", aunque reaccionen rápido y se sientan bien para jugar, el protocolo indica que ese deportista ya no debe volver al campo. Otros síntomas son dolor de cabeza, migrañas, mareos, vómitos, que pueden suceder horas después de un partido, ahí es donde los padres de familia, el entorno, debe estar atento para identificar esos problemas que prenden alerta roja en el deportista y a partir de ahí, llevarlo a recibir atención médica", agregó Santiago.