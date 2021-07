Cámaras en Torreón apoyan certificado de vacunación contra el COVID-19

Ven positiva la activación de un certificado de vacunación para acceder a negocios donde es necesario que se retiren el cubrebocas, como los restaurantes o bares, pero también en otros en los que puede haber aglomeración de gente, como el estadio de futbol, las salas de cine, los autobuses de pasajeros.

"Lo vemos muy bien porque puede dar mucha confianza a la gente que está de visita en los lugares, este certificado podría incluso ser útil para la gente que viaja a Estados Unidos, de modo que las personas no tuvieran restricciones en sus traslados", dijo Guillermo Martínez, presidente de la Canirac.

Señaló que un tema que se debe revisar es cómo sería la no admisión de quienes no lleven el certificado, pues indicó que hay gente que no se ha querido vacunar por decisión propia y es respetable su forma de pensar, no obstante, dijo que este proceso está pensado en el beneficio colectivo.

"Hablando de mayoría, por las consecuencias que han tenido los contagios, es responsabilidad de cada uno el aplicarse o no la vacuna, pero sí debe ser regulado en forma oficial, porque hay un mayor beneficio a la ciudadanía", comentó, "se tendría que trabajar en protocolos en los sitios donde hay actividades muy diferentes, aglomeraciones, o filtros en relación a proteger los contagios, engloba muchas aristas este certificado, se tendría que hacer un análisis en profundidad para que cada quien, en su giro, pueda aportar protocolos congruentes y que no se caiga en discriminación o en afectar los derechos humanos".

Consideró que esta iniciativa es a largo plazo, pues aún no se concluye con la vacunación, en Torreón, de las personas mayores de 40 años y los rangos de edad más jóvenes.

"Es un tema positivo, en un momento dado le daría certeza a la gente que está en el lugar de que todos están vacunados, se garantiza un bajo riesgo de contagio, todo lo que sea para mejorar lo acataremos", dijo Juan Pablo Uribe, presidente de la Asociación de Bares.