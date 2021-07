Los contagios de COVID-19 aumentaron 50 % en Coahuila durante la semana pasada

Durante la semana del 11 al 17 de julio se registraron 655 nuevos casos positivos a COVID-19 en Coahuila, además de 47 decesos, lo que refleja un incremento del 50 por ciento en relación a la semana anterior.

De acuerdo a los reportes diarios emitidos por la Secretaría de Salud, el jueves 15 de julio se presentó el mayor número de contagios, con 154; seguido del sábado 17, con otros 133 nuevos contagios, lo que no había ocurrido desde hace más de un mes en la entidad.

De los 655 casos de la semana que recién termina, 99 corresponden al municipio de Torreón, que también registra una importante alza de contagios. No obstante, las autoridades de Salud aseguran que no es alarmante, toda vez que no se ha reflejado con incremento en pacientes hospitalizados, es decir, son muy pocos los contagiados graves y son, sobre todo, los que padecen alguna comorbilidad o ya de edad avanzada.

Respecto a los decesos, se reportaron 47 a nivel estatal, de los cuales 23 corresponden al municipio torreonense, que representan el 50 por ciento de las muertes en Coahuila.

Semanas atrás, los números de nuevos casos y decesos habían descendido en forma notoria e incluso hubo días en los cuales no se reportaron defunciones en la entidad, pero durante la última semana todos los días ocurrieron muertes por COVID, siendo el jueves 15 el día más alto, con 10 defunciones.

Desde el inicio de la pandemia, hasta el día de ayer se han contabilizado 72 mil 923 contagios de COVID-19 en Coahuila, incluyendo 6,502 decesos, según las estadísticas que maneja día con día la Secretaría de Salud.

Ante lo anterior, las autoridades recomiendan a las familias evitar salir a lugares de alta concurrencia y se exhorta a los ciudadanos que tengan que salir a la calle a utilizar siempre el cubrebocas como una de las medidas preventivas más efectivas para evitar contagiarse.