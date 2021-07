Siguen en aumento los contagios COVID-19 en el estado de Durango

El número de contagios COVID-19 registrados en el estado de Durango, se han incrementado en los últimos dos meses en casi un 100 por ciento, no así el número de fallecimientos, en tanto que la cifra de hospitalizados no ha sufrido un aumento considerable. Al momento no se tiene casos confirmados de la variante Delta.

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud Estatal, al corte del 17 de julio, la entidad registra un acumulado de casos positivos al SARS-CoV-2 de 611 casos, lo que representa un 103 por ciento más de los registrados en el mismo período del mes pasado y un 91 por ciento más que en el mes de mayo. En relación al mes de abril, se encuentra ligeramente abajo por 53 casos. En cuanto al número de muertes por COVID-19, hasta el día de ayer en lo que va del mes de julio, se tiene un registro de 13 defunciones, lo que indica que la tendencia es menor a la registrada el mes pasado que en el mismo período había contabilizado 31 muertes, de las 37 con las que cerró el mes. Mientras que en relación a las contabilizadas en el mismo período del mes de mayo, representa 15 muertes menos, al alcanzar 28. Con respecto a la cifra de personas hospitalizadas por contagio COVID-19, hasta el corte de este sábado, son 38 los pacientes que se encuentran en la cama de un hospital, de los cuales 10 se reportan como graves. En los últimos días, la cifra se ha mantenido entre los 45 y 30 pacientes hospitalizados. Tan sólo el 12 de julio, se reportaban 44 personas en hospital de las cuales 15 se encontraban graves.