Conan Gray presenta el tema People Watching

Preparándose para otro capítulo, con ventas de platino y encabezando listas, el cantante y compositor de pop, Conan Gray, recién reveló su nuevo sencillo titulado People Watching.

Esta rola, según ha dicho Conan en un comunicado de prensa, es para todos sus compañeros solitarios que se preguntan cómo es estar profundamente enamorado.

“Nunca he salido con nadie en toda mi vida, así que he pasado tantos años de mi vida viendo parejas perfectas sentarse en cafés y compartir café, susurrándose cosas dulces entre ellos. No puedo evitar fantasear sobre cómo debe ser sentir esa emoción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conan Gray (@conangray)

“No hay nada que me guste más que verlos existir en su pequeño mundo, donde aparentemente nadie más existe para ellos. La letra de la canción son cosas que escuché a escondidas de las veces que solía pasarme viendo a la gente en el café de la universidad. Estudiarlos viviendo sus vidas me permite, en cierto modo, vivir indirectamente a través de ellos”, comentó.

Conan coescribió la pista con la ganadora del Grammy, Julia Michaels y el colaborador frecuente Dan Nigro (Olivia Rodrigo) y reclutó al ganador del Grammy, Serben Ghenea para mezclar. Después de “teaserear” la canción a principios de este mes, recibió más de 115 mil “pre-saves” antes del lanzamiento.