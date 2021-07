Henry Roper-Curzon llama ‘inferiores’ a los mexicanos en audios de Hanna Jaff

La ruptura de Hanna Jaff con el miembro de la realeza británica, Henry Roper-Curzon, 18 meses después de su boda, sigue dando de qué hablar, después de que la empresaria de ascendencia mexicana decidiera salir de Londres y volver a México tras denunciar haber sido víctima de racismo y violencia doméstica por parte del barón.

Y es que luego de que el aristócrata inglés acusara de mentirosa a Jaff, esta decidió comprobar que lo que dice es cierto, a través de unos audios donde el descendiente de la casa Tudor despotrica contra los mexicanos clasificándolos de “inferiores” y “plebeyos”, además de desearles la muerte.

“Somos superiores, plebeyos. Sí, lo somos, eso es bastante correcto”, se escucha decir presuntamente a la madre de Roper-Curzon, Lucinda, en audios que Hanna filtró a medios de comunicación como pruebas del racismo del que fue víctima.

“Tommy (hermano de Henry) me alertó sobre los mexicanos, así que estábamos hablando de ellos y en una de las partes dije que les iba a degollar todas sus cabezas. Bien hecho”, se escucha en una supuesta conversación entre Henry y Lucinda.

“Me importa un carajo, te casaste con una jodida mexicana”, se escucha presuntamente a Lucinda en otro fragmento de audio.

La mexicana, embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también reveló pruebas donde se escucha a su aún esposo arremetiendo contra los mexicanos con palabras altisonantes:

“Todo sobre ellos me molesta, la p*ta raza mexicana me molesta porque son jodidamente débiles y me molesta que incluso intentan desafiar todo lo que hacemos. Cualquiera que jodidamente nos desafíe me molesta porque son jodidamente inferiores ¿de acuerdo? Eso es lo que pienso y eso es lo que es”, se escucha en la grabación.

En otro audio, se escucha decir a Henry que la sangre de los mexicanos es inferior debido a que proviene del mestizaje entre españoles e indígenas nativos de la precolonia, e incluso deseos de perpetrar contra ellos un genocidio.

“No importa la sangre, chingados, ustedes son patéticos, tienen sangre española. Tienen una p*nche revoltura de toda esa m*erda de países diferentes, no son iguales a nosotros, no son fuertes como nosotros. Así que nunca me discutan eso, me molesta. Los mexicanos me fastidian tanto que a veces quiero matarlos a todos, eso es lo que quiero hacer, quiero quebrarles el cuello, porque me fastidian mucho, jodidos estúpidos de m*erda.”

Aparentemente, las pruebas apuntan a que el miembro de la familia real, así como sus padres, se dedicaron a humillar y discriminar a la pareja de Henry por sus orígenes.

“No creo que sea mejor que ustedes, sólo sé que mi sangre del norte es más pura que la suya, sólo digo que ustedes son más proclives a trabajar en campo que nosotros. Siempre lo fueron, trabajaron en los campos donde quiera que estemos, porque somos más brillantes que ustedes. Sí lo somos y así ha sido siempre”.

Asimismo, se le escucha decir que se resiste a aprender el español debido a que lo encuentra inferior al inglés, así como a sus hablantes. “No voy a aprender el p*nche español porque lo encuentro jodidamente molesto. Encuentro todo lo relacionado al español tan molesto. Maldita raza inferior. Lo siento pero así es”.

Así respondió Henry Roper-Curzon ante la polémica

Antes de que Hanna revelara las pruebas del maltrato y racismo, Henry Roper-Curzon declaró al diario británico Daily Mail que nunca hubo incidentes de violencia y que, gracias a una investigación realizada por su familia, descubrió que Hanna había mentido sobre sus estudios universitarios.

“Mi madre fue la que comenzó a detectar muchas cosas que no cuadraban. Ella comenzó a excavar y se sorprendió, luego, mi hermano y mi hermana comenzaron a investigar y un amigo de la familia que vive en México ayudó mucho. Todos estaban realmente preocupados”.

Añadió sentirse decepcionado de su esposa y del dinero que presuntamente ella tenía como miembro de la realeza Jeff en Kurdistán. “Ella estaba haciendo todas estas cosas increíbles. Fui un imbécil. Pensé que era una buena persona. Me siento total y absolutamente engañado, me resultaba vergonzoso cuando ella hablaba de sí misma y hablaba de dinero”.