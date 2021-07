Actriz Isabel Torres pasa su cumpleaños luchando contra el cáncer

En evidente tristeza, la actriz transgénero Isabel Torres compartió un emotivo video en Instagram para desahogarse en su cumpleaños 52 durante su pelea contra el cáncer de pulmón.

Recostada en cama, Isabel agradeció los mensajes de cariño que le hicieron llegar en su cumpleaños y compartió que la llena de emociones no saber si llegará a cumplir los 53 años, pues su estado de salud no ha sido bueno.

A través de una transmisión en vivo de 28 minutos, Isabel 'puso en sus zapatos' a sus seguidores sobre lo que vive una persona con cáncer todos los días.

"Por supuesto que me gustaría llegar al año que viene, porque la vida es súper bonita y no hay nada más bonito que vivir... perdónenme si me echo a llorar, pero me lo puedo permitir porque esta semana ha sido tan dura que no me he podido levantar de la cama, ayer fue el único día que me pude levantar para ir al hospital para que me dieran algo y revivir un poco, porque ayer sí estaba muerta", declaró.

Fue hace apenas un mes que la actriz de 'Veneno' compartió que se sometería a un nuevo ciclo de quimioterapias, por lo que advirtió que sufriría múltiples cambios drásticos en su vida.

"Me voy a quedar calva, hemos luchado durante un año y pico para que no suceda esto", declaró en ese video.

Torres ha sido reconocida en su país en los últimos meses por ser un ejemplo de vida y lucha en el medio del espectáculo.