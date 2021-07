Por tercera vez, cortan servicio a autolavado 'Nonoalco' en Lerdo

Aunque el pasado 2 de julio el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal) canceló el suministro de agua y descarga de drenaje del autolavado "Nonoalco" (de acuerdo con el oficio número 310/2021 del organismo) el encargado del negocio, Salvador Rodríguez Morales, seguía hasta ayer por la mañana contando con el servicio debido a que rompió los candados colocados por el el personal del Sapal, retando una vez más a las autoridades de dicho organismo.

No es la primera vez en este año que se corta el suministro de agua a este negocio que no cuenta con licencia de funcionamiento ni permisos. Según un dictamen oficial de la subdirección jurídica del Sapal, Salvador Rodríguez Morales, quien además se ha negado a abandonar una finca que no le pertenece ubicado en avenida Matamoros 162, ya había enfrentado esta situación anteriormente, misma que pudo sortear debido a los recursos legales que interpuso ante el Juzgado Municipal, el cual resolvió a favor de Rodríguez Morales que no cuenta con ningún permiso ni paga impuestos en lugar de la propietaria de la finca.

El dictamen en mención indica que Salvador habría "tratado de engañar" (así lo dice textualmente) a la subdirección jurídica del Sapal con la finalidad de que le reconectaran el agua a pesar de nunca haber contado con un contrato de servicios de agua y drenaje.

En enero de este año, la dueña de la finca, Elvira Reyes Iza, pagó al Sapal la cantidad de 4 mil pesos por cancelar el servicio de agua del cual disponía el autolavado "Nonoalco".

Posteriormente, Salvador interpuso dos recursos de inconformidad (sin tener contrato) ante la subdirección jurídica del Sapal, la cual acordó desechar de plano y dos veces los recursos en las fechas 24 de marzo y 9 de abril de este año.

La propia subdirección jurídica indicó en este dictamen que Salvador manifestaba ser arrendador pero no tenía contrato de arrendamiento, por lo que no tiene personalidad jurídica para solicitar ese servicio.

Según el Artículo 7 del Reglamento del Juzgado Municipal, las acciones de este órgano de ninguna manera sustituyen ni inhiben las facultades y obligaciones del Gobierno municipal y de la Administración Centralizada, Desconcentrada y Sescentralizada del Municipio; es decir, del Sapal, que en este caso es un organismo descentralizado.

Salvador Rodríguez Morales fue señalado por la propietaria como beneficiario de tráfico de influencias, un delito establecido en el Código Penal de Durango que consiste en la utilización de las relaciones privadas para tratar de influir en aspectos de gobierno (y empresas) logrando así un trato preferencial sobre el resto ya sea para uno mismo o a favor de una tercera persona.

Lo anterior gracias a sus relaciones con el juez municipal, Óscar Facio Félix, y con el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara, quien preside el Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de La Laguna, una asociación que incluye a muchos otros funcionarios del Municipio con puestos clave en la Administración Municipal de Lerdo.