'Torreón, son lo máximo'; dice Ha*Ash durante concierto en La Laguna

No cabe duda que muchos laguneros quieren a Hanna y Ashley, y bastante, ya que una vez más les demostraron ese amor que les tienen a las artistas.

Luego de varios años de ausencia, las Ha*Ash volvieron a Torreón, donde se presentaron anoche en el Coliseo Centenario bajo el formato de nueva normalidad, en el que se les pide a los asistentes el uso de cubrebocas.

Las hermanas hicieron un paseo por sus éxitos, tocando las fibras más sensibles de sus fans gracias a sus letras de amor, pero sobre todo de desamor, las cuales han sido la cereza del pastel de su trayectoria.

Las puertas del Coliseo se abrieron a las 20:00 horas. Los laguneros poco a poco llegaban. La emoción por ver a las artistas era bastante, se reflejaba en rostros como el de Juliana Rivas, fanática de hueso colorado.

"Amo a las Ha*Ash desde siempre. Me encantan, con sus primeras canciones viví una desilusión amorosa y me acuerdo de que lloraba mucho cuando oía ¿Qué hago yo?; espero y la canten, aunque no voy a llorar esta vez, lo prometo", externó a El Siglo de Torreón.

No podía faltar Azucena Salas, quien previo a la pandemia de COVID-19 había seguido a las intérpretes por varios sitios de México. Arribó con una gorra y una playera con imágenes del dueto.

"Las he visto en Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y por supuesto aquí en Torreón. Nunca imaginé que fueran a venir este año, me sorprendí cuando se hizo el anuncio", contó emocionada.

El espectáculo se retrasó debido a la lluvia que cayó anoche, ya que en algunas partes del Coliseo, entre ellas el escenario, el agua se filtró. Empleados de la producción secaron el entarimado y los instrumentos para que el evento se realizara sin problemas.

"Esperaremos un poco más mientras la lluvia se calma. Ya pronto comenzaremos", dijo una voz en off.

A las 10:05 de la noche, las luces del lugar se apagaron, lo que indicó el inicio del reencuentro de Hanna y Ashley con su público local.

Estés en donde estés, De dónde sacas eso y Amor a medias fueron las primeras rolas que las artistas entregaron a los laguneros, que en un principio estaban desesperados por la tardanza, pero cuando vieron a sus ídolos, todo cambió.

"Buenas noches, Torreón; oigan, no tienen idea de lo mucho que esperábamos volver a un escenario. Gracias por acompañarnos. Este año y medio ha sido difícil para todos, de mucha soledad, sin embargo, la música nos ha sanado y hoy (ayer) tenemos la esperanza de que también a ustedes los sane", dijo Ashley.

Enseguida, Hanna saludó a la audiencia. Expresó que si tenían que mojarse, valdría la pena con tal de estar cerquita del público de la Comarca.

"Estamos emocionadas de estar aquí. Gracias por quedarse pese a la lluvia; si nos tenemos que mojar, en verdad que no importa con tal de estar con ustedes. La siguiente canción vamos a dedicársela a esas personas que nos han lastimado", comentó y enseguida cantaron Ojalá.

La velada continuó con las baladas Sé que te vas, Qué me faltó y Destino o casualidad, las cuales conmovieron a aquellos a quienes les han roto el corazón.

Luciendo atuendos negros con detalles plateados, Ashley y Hanna iban de un lado a otro del escenario, mismo que se hallaba iluminado en su totalidad por barras de luces que cambiaban de color con insistencia, o bien, mostraban imágenes relacionadas con las melodías.

Un momento especial se dio cuando las intérpretes entonaron ¿Qué hago yo?, balada que compuso la fallecida cantautora colombiana Soraya (Quédate, Casi).

En medio de aplausos y gritos, las cantantes, quienes de igual manera mostraron sus talentos musicales en la guitarra y el piano, continuaron su espectáculo con Te dejo en libertad, Ex de verdad, Odio amarte, Lo aprendí de ti y 100 años, rola que dedicaron a la región porque: "Torreón, son lo máximo", pronunció Hanna.