Continúa Durango sin casos de variante Delta

Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Durango no ha detectado caso COVID-19 de la nueva cepa Delta dentro de las pruebas que se realizan a diario, las cuales han incrementado un 40 por ciento y se prevé que sigan en aumento.

Autoridades de salud llaman a evitar desplazamientos a zonas más concurridas en este periodo vacacional y a reforzar las medidas preventivas ante la presencia de la variante en el vecino estado de Coahuila.

El secretario de Salud en Durango, Sergio González, dijo en entrevista para El Siglo de Torreón, que tanto ha sido el incremento en el número de pruebas para la detección de la enfermedad, que en el caso de La Laguna se abrirá un nuevo laboratorio para la toma de muestras COVID-19, el cual se vendrá a sumar a las labores que realiza la Jurisdicción Sanitaria II, con sede en Gómez Palacio.

Dijo que también se analiza contar nuevamente con las camas que fueron desconvertidas paulatinamente en la entidad para la atención de pacientes infectados por el SARS-CoV-2.

"Sí se pudieran incrementar (los casos), porque entre más gente infectada exista más porcentaje de gente se requiere en hospitalización. Entonces estamos viendo cómo volver a reconvertir áreas que ya habíamos desconvertido", explicó el titular.

Actualmente, recordó que en La Laguna se cuenta con las camas disponibles en el Hospital General de Zona número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), habilitadas en el ISSSTE, y alrededor de 14 en el nuevo Hospital General.

En el caso del Seguro Social, al momento se tienen habilitadas solo 66 camas para la atención exclusiva de pacientes COVID, entre ellas las correspondientes a la Comarca Lagunera.

Una vez más, González pidió a la sociedad evitar los viajes, sobre todo a las playas o lugares considerados de mayor riesgo, a fin de evitar que el número de casos sigan en aumento.

"Esta cepa (Delta) va a estar muy difícil controlarla y es hasta más difícil detectarla porque a veces no da temperatura… a veces dan otros síntomas extrarespiratorios más importantes. Ahorita lo importante es evitar el desplazamiento de gente sobre todo por las vacaciones. Esto sigue, no va a parar y no creo que pare pronto", recalcó el secretario de Salud.