Ofrece IMM Lerdo mastografías gratis

El Instituto Municipal de la Mujer en Lerdo hizo un exhorto a las mujeres del municipio a registrarse en el programa mastografías gratuitas que se realiza en coordinación con la clínica UNEME DEDICAM, a fin de detectar a tiempo el cáncer de mama y prevenirlo o atenderlo.

La mastogrtafía es un estudio de Rayos X que se recomienda a mujeres de 40 a 69 años de edad, sin signos ni síntomas de cáncer (asintomáticas) y tiene como propósito detectar anormalidades en las mamas que no se pueden percibir por la observación o la palpación.

Ayer se trasladó a las beneficiarias a la clínica para realizarse el diagnóstico, mismo día en el que se relanza esta campaña que busca concientizar a las mujeres, mayores de 40 años, sobre la importancia de la autoexploración mamaria, así mismo invitarlas a realizarse un examen de mastografía por lo menos una vez al año.

Serán los días viernes cuando cinco mujeres lerdenses se podrán realizar este examen gratuito en las instalaciones de la Clínica UNEME DEDICAM como acción preventiva ante el COVID-19, donde se les solicitará que porten su cubrebocas y al ingresar a la clínica se apliquen gel antibacterial.

El estudio consiste en tomar dos radiografías de cada mama: de los lados y de arriba hacia abajo.

Tarda aproximadamente 15 minutos y causa molestias que son tolerables, ya que se requiere comprimir el pecho.

No todos los resultados anormales significan cáncer: de cada 10 mujeres con mastografía anormal, solo una tiene cáncer.

Por lo tanto, si tiene un resultado anormal, será necesario realizar más estudios para tener un diagnóstico definitivo.

Si el estudio no es adecuado por errores en la toma, se pedirá que se repita.

Estudio

Para más informes: *La convocatoria está abierta a todas las mujeres lerdenses mayores de 40 años, a través del teléfono del IMM: 87 11 59 26 46, donde se les informará el día y hora de su examen. *Se debe ir vestida de preferencia con ropa de dos piezas, así no habrá necesidad de quitarse toda la ropa para el estudio. *Bañarse y no ponerse desodorante ni talco, esto es importante porque la mayoría contienen minerales que no dejan ver con claridad las imágenes de rayos X.