Sexualidad: educarnos primero para después educar

El silencio no educa, no te da la oportunidad de tomar mejores elecciones, señala la terapeuta sexual Laura Cueva.

¿A qué edad y quién te habló de sexualidad?, ¿qué te dijeron de este tema?, ¿cómo vives tu sexualidad?, son las preguntas que hace Laura Cueva, educadora y terapeuta sexual, antes de iniciar alguna de sus conferencias donde habla de la importancia de la educación sexual.

"Desafortunadamente nuestro país se caracteriza por la falta de educación sexual y eso está cargado de un aspecto moral, de muchos mitos, falsas creencias, tabúes. El silencio no educa, no te da la oportunidad de tomar mejores elecciones, entonces tenemos que empezar a educar, necesitamos empezar a formar, para que estos problemas sociales que existen en nuestro país le den un giro y vayamos todos viviendo la plenitud que necesitamos", afirma.

La también tanatóloga comparte que tan solo en este último año de la pandemia por COVID-19, en nuestro país se registraron 350 mil embarazos en adolescentes, que se traducen en diversos problemas para los involucrados.

"Estos embarazos significan deserción escolar, eliminar esos proyectos de vida que tenían y generar familias llenas de violencia, porque son familias no deseadas que se forman no de un proyecto de vida, genera una problemática social que se traduce en tema de salud. Continuamos con los abortos clandestinos, que también están atentando contra la vida de las niñas, de las jovencitas. Y la única manera de poder afrontar esta problemática social es a través de la educación sexual, una educación sexual integral", asegura.

El interés de la educadora sexual por estos temas surgió hace años, cuando su hijo el mayor estudiaba en la primaria y en el open house del colegio la maestra les pidió a los papás hablar con sus hijos de sexualidad, ya que sería el tema principal de la unidad que empezarían a estudiar.

"Realmente creo que ahí fue un momento de reflexión de que nunca había hablado de sexualidad, que no sabía cómo había estado viviendo yo mi sexualidad, que nadie me había hablado de sexualidad. Sí, en mi casa mi mamá autorizó que fuera a la plática de salud, donde nos hablaron del ciclo menstrual, pero la verdad fue toda la información, y fui asumiendo cosas que escuchaba de las amigas. Y en ese momento de verdad me pareció que esta crianza que yo había formado, este compromiso de estar presente con mis hijos, implicaba que me actualizara, que me informara. Así fue que empecé a tomar talleres de adolescencia, de temperamentos, porque nadie me hablaba de sexualidad, así abiertamente no, y fue cuando inicié mi carrera", explica la educadora.

Sin embargo, Laura Cueva aclara que no pretende que los padres estudien una carrera o posgrado especializado para hablar del tema, sino que vean este como una responsabilidad y se actualicen porque son la principal fuente de información de los hijos, o al menos ese sería el ideal.

"No podemos pretender que nuestros hijos vivan la misma sexualidad que vivimos nosotros: está influenciada por el momento histórico, por la política, por las creencias religiosas, por la cultura. En fin, por muchas cosas está influenciada la sexualidad. No basta nacer con un pene, con vulva porque tú formas y construyes tu sexualidad desde saberte quién eres tú".

UN LIBRO PARA EDUCAR

Recientemente la terapeuta y educadora sexual presentó El Diario de Cayetana, un libro que tiene como protagonista a una adolescente de 12 años e incluye temas que giran en torno a la educación sexual.

"Es un libro que no solo habla del cuerpo, porque educar en sexualidad no solamente se trata de eso, también de la mente, del corazón. Integro todas estas problemáticas sociales para generar una historia".

"Hay un capítulo donde hablo del mal uso del internet, con el sexting, donde Cayetana cuenta la historia de una amiga que exhibieron en redes sociales; viene cómo se siente mal; esta historia es para que el lector sepa que puede estar en ese riesgo, cómo afrontarlo, a quién acudir; hablo del abuso sexual infantil; de la familia diversa; de la adopción", expone Cueva.

Este libro está avalado por la Asociación Mexicana de Salud Sexual y está a la venta en Cimaco y Amazon Kindle.