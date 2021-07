Shakira marca su regreso a la música con nuevo sencillo Don't Wait Up

La colombiana acaba de lanzar un nuevo sencillo a las plataformas digitales. Se trata de Don't Wait Up, un himno bailable de empoderamiento que invita a todo el mundo a la pista.

Shakira asegura en un comunicado de prensa enviado por Sony Music México que esta canción es perfecta para disfrutar del momento.

"Me emociona compartir mi nueva canción Don't Wait Up con todo el mundo - el día que la creamos en el estudio, ¡yo sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana!", dijo en la misiva.

A la par con el lanzamiento de la canción, Shakira estrenó un video musical que fue grabado en su totalidad en Tenerife, España.

El video se rodó en la isla de Tenerife perteneciente a las Islas Canarias, un popular destino turístico con hermosos paisajes.

La cantante colombiana se hospedó varios días en Abama Resort Tenerife en el municipio de Guía de Isora, donde ella grabó algunas de las imágenes más memorables del cortometraje.

Don't Wait Up es de la autoría de Ian Kirkpatrick y Emily Warren. Su video musical es dirigido por Warren Fu. En este año, de acuerdo con el comunicado, Shakira lanzará más y más melodías.

Shakira es una cantante y compositora colombiana, y ganadora de múltiples premios Grammy. Ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial.