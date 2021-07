'Miscelánea fiscal y calificación de Pemex, los principales retos del nuevo titular de Hacienda'

Rogelio Ramírez de la O enfrentará retos importantes al frente de la Secretaría de Hacienda, como mantener el no endeudamiento, el Presupuesto de Egresos, la calificación crediticia de Pemex, y sobre todo, una miscelánea fiscal que verdaderamente otorgue viabilidad al esquema de gastos del gobierno.

Daniel González Torres, especialista en Economía, dijo que será fundamental mantener el no endeudamiento, como lo hizo el secretario anterior, Arturo Herrera, de modo que se mantenga un déficit controlado y que no se gaste más de lo que se ingresa en las arcas, lo que se reduce en el tema de la estabilidad macroeconómica.

VER MÁS: Plan Financiero Multianual, carta de presentación de Rogelio Ramírez de la O en Hacienda

También deberá presentar el Presupuesto de Egresos para el 2022, que debe aprobarse el 8 de septiembre a más tardar por parte de la Cámara.

Explicó que, dentro de sus responsabilidades, está la calificación crediticia para Petróleos Mexicanos (Pemex) y su relación con la Secretaría de Hacienda, así como su nivel de endeudamiento, ya que, de enfrentar una calificación negativa en los próximos meses, se afectaría la calificación soberana de México.

"Otro tema muy importante es ir más allá de una miscelánea fiscal, de una reforma al cobro de impuestos, que vaya de fondo en una reforma hacendaria, que le de viabilidad al esquema de gastos del actual gobierno", expuso, "hay muchos programas sociales que buscan un combate a la desigualdad y la pobreza, pero para lograr esto se necesita recurso y no se van a encontrar más recursos si no hay una reforma fiscal de fondo que te hable de cómo se tiene que cobrar el IVA, el ISR, incluso la tasa cero del IVA, que es un tema muy impopular, al menos se tiene que discutir si los alimentos y medicinas van a llevar este gravamen o no".

VER MÁS: Rogelio Ramírez de la O entra como titular de Hacienda este viernes

Indicó que se requiere de una recaudación más agresiva, como la que se tuvo en 2020 donde se cobró a los grandes deudores, que será uno de los retos a enfrentar por el nuevo secretario. En este sentido, indicó que se necesita meter a la formalidad al 57 por ciento de la población, que no están pagando impuestos.

"No aumentas los impuestos, los dejas tal cuál, pero metes más gente a la formalidad laboral, es un reto de los últimos 30 años en la economía mexicana", comentó González Torres.

En términos del Producto Interno Bruto (PIB), el economista indicó que en este año tendrá un crecimiento, según los principales analistas de 6 a 6.5%, lo que no se había presentado en 20 años en México, donde el promedio es de 2 a 3%. No obstante, sería una buena noticia si no se hubiese tenido la caída del 7.9% el año anterior.

VER MÁS: Empresarios de La Laguna urgen al nuevo titular de Hacienda a reestablecer servicios

"Este crecimiento tan acelerado en la economía en 2021 te va a generar un exceso de demanda, que más gente salga a comprar, las empresas demanden más materias primas, más servicios, y se va a reflejar en los temas inflacionarios que estamos viendo, los precios se empiezan a aumentar porque subió la actividad económica", dijo.