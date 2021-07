Consejo de Vialidad señala que salida del Colegio de Arquitectos de La Laguna es por cuestiones internas

El Consejo de Vialidad informó que en marzo se inició un proceso de exclusión en contra del presidente del Colegio de Arquitectos de la Comarca Lagunera, Óscar Omar Puentes Juárez, por infringir dos artículos del reglamento de este organismo, uno de los cuáles, es causal de expulsión del consejero, pero no del Colegio.

Avelino Pérez Martínez, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, dijo que se entregó un oficio al profesionista por esta causal y se le inició un procedimiento, además de que se le exhortó a la no participación, pero su suplente mantuvo presencia y participación en las reuniones.

Ayer se informó que el Colegio de Arquitectos se separó del Consejo de Vialidad, pues en todo el presente año no se les ha permitido participar activamente, pues sus propuestas han sido frenadas en un proceso de exclusión de su presidente. Al respecto, Pérez Martínez aseguró que "nunca dejó de participar el Colegio", no obstante, dijo que no se presentó ninguna propuesta de parte de este organismo en el presente año, ni de su presidente ni de su suplente.

"Es un proceso interno, el reglamento está validado y ratificado ante Cabildo, no se puede flexibilizar, tomarlo como si fuera un articulado donde la mesa directiva determina, aquí tenemos que cumplir a cabalidad con lo que indica el reglamento, no podemos soslayar ningún artículo, si él infringió se le inicia el proceso", comentó.

Explicó que uno de los artículos que infringió se refiere a haber hecho funciones de secretario, porque envió comunicados a los consejeros, mientras que el de mayor gravedad fue por faltar al respeto hacia los consejeros, lo que dio inicio a su procedimiento de exclusión.

Avelino Pérez dijo que Omar Puentes tiene posibilidad de explicar, en una sesión ordinaria, sus motivos, de modo que, en otra sesión, se puede hacer una votación, donde se le expulse o se le mantenga en el consejo. Indicó que recién se le comunicó al arquitecto de esta situación, a lo que respondió con la salida del Colegio.

"Hay un derecho de réplica pero él prefirió irse, el procedimiento es contra su persona, por su comportamiento, no contra el Colegio de Arquitectos", dijo.

El titular del Consejo de Vialidad dijo que es la segunda ocasión que ocupa la dirigencia de este organismo, y en la primera vez, se logró elevar la participación de organismos de 6 a 25, mientras que en esta ocasión se recibió en 15 y ha subido a 23, 22 con la salida del Colegio de Arquitectos, pero su meta es cerrar en 25.