Revelan nuevo uniforme de Chivas de cara al Apertura 2021

En redes sociales, Alexis Rojas, Oribe Peralta y Antonio “Pollo” Briseño, fueron los encargados de modelar este conjunto que vestirán a partir del Apertura 2021, que dará inicio el próximo 22 de julio.

Siempre clásicos y tradicionales con sus rayas rojas y blancas, los del Guadalajara harán diferencia en esta ocasión con sus mangas en color azul, además de que las franjas lucen más gruesas y con publicidad más discreta.

Puma, su marca deportiva, lanzó también una novedosa jersey de visitante en color negro, con cuello, y mangas con tonos grises, así como detalles en color neón.

Aquí te presentamos los modelos:

This is it, la Rojiblanca is here! ⚪️

Today is a great day #MeXIcanos, its the launch of the home jersey for the next season!

Get it now at https://t.co/ZdeQrIyb5S pic.twitter.com/ClO5MFsGrj