Fallece Jeff LaBar, guitarrista de Cinderella

Cinderella, la banda de hard rock ochentera que llegó a ser carta fuerte del entonces canal exclusivo de videos MTV, ha perdido a uno de sus integrantes con el fallecimiento de Jeff LaBar.

La muerte del guitarrista a los 58 años de edad fue confirmada por su hijo Sebastian en su cuenta de Instagram, donde pidió a los fans del extinto grupo subir fotos de los momentos felices con el músico.

"Mi padre, mi héroe, mi ídolo, falleció", escribió en un mensaje, acompañado de una serie de fotografías con su padre.

La tarde de este jueves siguió con los recuerdos colgando más fotos, una de ella en la que su padre y madre conocieron, mientras él pintaba la habitación de ella.

No se han revelado las causas del fallecimiento.

Cinderella irrumpió en la escena musical en 1983 y trabajó hasta 2016, un año después confirmó que no había planes de reunión musical por presuntas diferencias irreconciliables entre sus miembros.

Se dice que fue Gene Simmons, líder de Kiss, quien descubrió a la banda y recomendó que fueran a cierto sello discográfico, que terminó por rechazarla.

"Shake me" y "Nobody's fool", extraídos del álbum debut Night songs, fueron sus primeros éxitos, logrando ventas por dos millones de copias tan sólo en EUA.

Su segundo disco de estudio, Long cold winter, incluyó "The last mile" y "Don´t know what you got (till it's gone)" que refrendó la calidad entre sus fans.

Los 90's no fue tan bueno, pues con el grunge de Nirvana al alza, otros géneros musicales fueron menos aceptados por la juventud. A mediados de los 90 deciden separarse y regresaron en la década siguiente.

LaBar fue encontrado muerto en su departamento, por su ex esposa.