Niña lagunera de La Voz Kids sorprende con su voz a abuelitos de Plaza de Armas de Lerdo

La niña lagunera, Sofía González, quien estuvo en la pasada edición de La Voz Kids sorprendió el pasado fin de semana a los abuelitos que acostumbran reunirse para cantar los sábados en la Plaza de Armas de Lerdo, Durango.

En un video que recién circula en redes sociales, Sofía aparece cantando el tema La basurita con el que audicionó en dicho programa y que le dio la oportunidad de que Belinda, Camilo, María José y Mau & Ricky voltearan sus sillas. La pequeña se quedó con los hijos de Montaner, sin embargo, salió del concurso luego de la etapa de los Knock Outs.

“Fui por nieve y un elote!... Y les cuento que en la plaza de Lerdo Dgo., los fines de semana, personas de la tercera edad alegran ese espacio. Y no podía yo dejar de tener tan bonita experiencia con ellos. Gracias. Son muy lindos y tienen mucha alegría!!!”, escribió González en junto al clip que está siendo muy compartido.

El Siglo de Torreón buscó a Sofía para que contara su experiencia. Externó que se sintió muy emocionada de cantarles a todas las personas que se encontraban en ese momento, quienes se animaron bastante con su participación y por su puesto la felicitaron por su voz.

“Yo andaba paseando con mi familia en la plaza de Lerdo. Nos dimos la vuelta por donde cantan las personas de la tercera edad y en pasó una señora que recauda monedas para poder seguir rentando las bocinas y el equipo de audio.

“Le dimos una ayuda y entonces mi papá le preguntó si yo podía cantar, de inmediato la señora dijo que sí y bueno, afortunadamente contaban con la pista de La basurita que fue la rola con la que audicioné en La Voz Kids”, sostuvo.

Por otro lado, Sofía comentó que haber formado parte de la emisión de TV Azteca ha sido maravilloso.

“Fue increíble haber estado en La Voz Kids. Hasta ahora ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Cuando era más chica yo veía ese programa y un día me dije: 'Voy a estar ahí', y cuando lo logré y pisé ese escenario no saben lo feliz que me sentía", sostuvo.