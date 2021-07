'No soy una persona para nada conformista'; asegura Paty Cantú

No es conformista ni tampoco le gusta seguir lo establecido, tan es así que toda su carrera ha luchado contra los estereotipos.

La cantante Paty Cantú dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón que desde que irrumpió en los escenarios ha desafiado las reglas, algo que le ha permitido ser una artista multifacética que no se queda quieta en un género o en una moda establecida.

"El 333 (nombre de uno de sus discos) y el cabello corto teñido de color rosa no estaban de moda hace unos años; fue una rebeldía, un desafío al status quo. No me gusta que me limiten, me gusta demostrarme hasta dónde puedo llegar o qué tanto puedo explorar.

"Puedo sumarme a una tendencia, pero no solo me limito a esa tendencia. Hay mucha gente que no habla de nada y yo sí quiero hablar de algo, quiero iniciar un tema de conversación, como en mi nuevo disco, La mexicana, en el que incluí el tema Te ha pasado, en el que retrato una depresión que yo misma viví", comentó.

Justo, dicho material fue el pretexto para que la artista charlara vía "streaming" con esta casa editora, y es que salió en las plataformas el año pasado, pero sus fans le pedían a gritos que lo lanzara en formato físico, y vaya que los consintió hace unas semanas.

"El álbum de La mexicana es muy especial para mí porque lo compuse, lo produje y lo creé desde una perspectiva muy distinta del mundo, no solo porque la mitad lo hice en pandemia, sino porque habían pasado muchas cosas en mi vida, como una depresión, ya que perdimos a alguien de la familia.

"Varias cosas me aterrizaron en 2020 y luego llegó la crisis sanitaria. Para mí era clarísimo que no podía ponerme a llorar porque me di cuenta de que aunque estuviera sola o sin giras estaba respirando y podía y puedo crear música para la gente, así nació un buen disco de pop, y me refiero a La mexicana", relató.

Para Cantú ha sido "increíble" que su placa musical haya invadido las tiendas especializadas en forma de disco compacto, y en ciertos sitios se haya agotado; y es que hoy en día pocos artistas se pueden dar el lujo de realizar tal hazaña.

"No soy una persona para nada conformista, si no, no tendría 20 años trabajando en esto. Me he querido rendir alguna vez y me han tratado de rendir, pero siempre me levanto, ya que no vivo de expectativas.

"Les cuento que hace unos días de repente me levanté y que me doy cuenta de que el disco se había vuelto el más vendido y entonces dije 'qué bonito regalo de mis fans'", sostuvo la joven.

En el pasado han quedado los sufrimientos o las angustias de Paty, ya que en la charla que efectuó desde su hogar reveló que hoy en día está feliz y enamorada de su novio, Christian Vázquez, protagonista de la serie Guerra de vecinos, que recién se estrenó por Netflix.

"Estoy pasando por muchas transiciones y yo las veo como oportunidades que tienen de todo, como su parte emocionante o de miedo.

"Vivo en constante transición por elección porque siempre trato de buscar más. Estoy en un buen momento con La mexicana, estoy produciendo, firmando artistas nuevos con mi editora y en mi vida personal me encuentro bien, bastante enamorada", manifestó.

Hace unos días, Lila Downs comentó en una charla con este diario que el mayor reto que ha enfrentado en la música ha sido abrirse camino siendo mujer, Paty coincidió en lo dicho por la intérprete de La patria.

"Le mando un beso a Lila y lo que dice es cierto; tratar de destacar en los escenarios siendo mujer está lleno de estereotipos. Ahora, no únicamente nos pasa en el rollo de la música, pues vivimos en en un planeta donde, por alguna razón, apenas en 2021 nos estamos educando en cuanto a qué tipos de comportamientos y lenguajes no son aceptables.

"Hoy en día nos caen los 20 y lo vemos todo como muy obvio, sin embargo, es muy fuerte darnos cuenta de cómo puede ser que no haya sido obvio desde siempre. Estamos en un proceso de educacación primaria en varios sentidos sociales; he tenido que trabajar doble, como mujer, para poder conseguir mis objetivos".

En ese sentido, Cantú agradeció a todas esas personas, como muchos de sus fans, que han comprendido el significado real de la igualdad de género.

"Es de aplaudir a quienes saben que en una misma mesa cabemos todos, pero nos falta mucho por hacer y lo vemos con la cantidad de historias que salen de #MeToo o lo que le pasó a Samuel (gay asesinado en España)". pronunció.

Por último, Paty Cantú agradeció a sus seguidores laguneros el apoyo que le han dado siempre.

"Tengo muchísimas ganas de volver. Tengo a Torreón en la mira. Espero verlos muy pronto y cantar juntos los temas de este disco nuevo, La mexicana, gracias por todo", puntualizó la nacida un 25 de noviembre.