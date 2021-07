Regidor de Gómez Palacio denuncia falta de información sobre situación del Sideapa

El regidor priista Francisco Bardán denunció que en 22 meses no han recibido información por parte del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) ni de su situación financiera ni del estado de resultados que guarda. Manifestó que la poca información que han logrado obtener ha sido a través de Transparencia.

En sesión ordinaria de Cabildo celebrada ayer por la mañana, el edil cuestionó a la presidenta municipal Marina Vitela sobre cuántas sesiones ha celebrado el Consejo de Administración del Sistema y a cuántas había asistido, dato que dijo que se otorgaría al regresar del período vacacional del que gozarán a partir de la próxima semana.

"Si bien el Sideapa es un órgano descentralizado, tiene su propio consejo administrativo, nosotros nos dimos a la tarea de preguntar por qué en 22 meses que tenemos de estar revisando los estados financieros no aparece ningún estado financiero ni de resultado del sistema. De hecho el año pasado en agosto, que es cuando deben de rendir el informe, tampoco supimos de algún informe de estados de resultados", dijo el regidor.

"La pregunta que le hice a la presidenta de que a cuántas sesiones había asistido me extrañó mucho su respuesta de que no recordaba, cuando ella debe de saber que es cada dos meses, por lo que en estos 22 meses debió de haber asistido mínimo a 10 u 11 reuniones, no puede ser posible que ni siquiera se acuerde", expresó.

Para el regidor, esta falta de transparencia por parte del organismo refleja una total opacidad en la rendición de cuentas, "cuántas licitaciones públicas se han hecho, cuántas adjudicadas directamente, el 85 por ciento son de adjudicación directa, eso no habla muy bien de una apertura del rubro de la transparencia del sistema, nosotros estamos haciendo una investigación porque es muy extraño que no aparezca ningún rubro económico administrativo del Sideapa".