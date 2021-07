Presentan torneo de golf empresarial en GP

onformando una sinergia, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Gómez Palacio y el Club Campestre Gómez Palacio, lanzaron la convocatoria para el primer Torneo de Golf Empresarial "Canacintra", a celebrarse el próximo sábado 7 de agosto.

POR EQUIPOS

Se jugará en la modalidad "A Go Go", con foursomes que deberán ser equilibrados, pues cada uno debe tener, como mínimo, hándicap de 55 goles, sumado entre los cuatro integrantes del equipo, quienes disputarán una ronda de 18 hoyos. Los pormenores de este primer torneo organizado por Canacintra, fueron presentados ayer mediante conferencia de prensa que fue encabezada por el vicepresidente de la mesa directiva de la cámara, Alonso Montellano, quien estuvo acompañado por Ricardo Rojas, gerente general del Club Campestre Gómez Palacio.

También estuvieron presentes Fernando Tavares, como representante del comité de golf de Canacintra GP; Karim Guzmán Jaidar, miembro del comité; Jaime Ríos, responsable de eventos del Club Campestre Gómez Palacio; Armando de Lara, miembro del Consejo de Administración del Campestre Gómez Palacio y Francisco Contreras, profesional de golf del club y encargado de la recepción de inscripciones, que tiene un cupo limite de 120 participantes. Las acciones del torneo iniciarán desde el viernes 6 de agosto, con un rompehielo en los jardines del club, de las 19:00 a las 22:00 horas.

PREMIOS

Aunque la modalidad de juego es "A Go Go", se utilizará el sistema de puntuación Medal Play, con la suma total de los 18 hoyos; en un equipo no podrán jugar dos o más golfistas de categorías Campeonato o AA. La salida será a las 8:05 horas, por escopetazo y el código de vestimenta implica lucir playera tipo Polo con cuello, además de pantalón o short de vestir, priorizando el ritmo del juego y para ello se dispondrá también de círculos alrededor de los hoyos, la bola que sea colocada adentro de esos círculos, serán contadas como buenas.

"El campo de golf es un escenario idóneo para el networking entre empresas. Es sabido que el golf es un deporte generador de negocios y un excelente medio de relaciones públicas y contactos por su capacidad para combinar el negocio con el ocio", señaló Alonso Montellano, principal promotor de este torneo y quien extendió la invitación a todos los golfistas de la región e incluso añadió que ya han mostrado interés por inscribirse, jugadores que radican en otras ciudades del país y que desean incorporarse.

La premiación incluye un automóvil último modelo para quien llegue a embocar un Hole in One en el hoyo 12, además de los mejores cinco O´yes en el hoyo 7, así como una rifa de atractivos artículos de golf, durante la comida de premiación. Las inscripciones ya están disponibles con el pro de golf del club y se entregará un kit de bienvenida a cada participante, además de diversas cortesías de alimentos y bebidas, con la intención de que los jugadores puedan gozar de un sábado de golf y camaradería.

18 HOYOS se jugarán en una ronda única de este primer torneo empresarial.