Reconocen trayectoria de trabajadores del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Torreón entregó ayer jueves reconocimientos a trabajadores municipales con 20 años o más de labor ininterrumpida, evento que se llevó a cabo en el cuarto piso de la presidencia y con la aplicación de diversas medidas contra el contagio del COVID-19.

En punto de las 09:00 horas, las autoridades, encabezadas por el alcalde Jorge Zermeño, realizaron la entrega de los reconocimientos por la trayectoria de los funcionarios, mismas a quienes destacaron por sus acciones en favor del servicio público municipal y su constancia en las diversas áreas que han ocupado a lo largo del tiempo.

Durante el acto además se puso énfasis en la garantía que otorga la administración respecto al cuidado de los fondos de pensiones, mismos que no han sido afectados en ningún aspecto y supone una seguridad para los empleados municipales en el corto, mediano y largo plazo. "Se ha trabajado con honestidad, con honradez, hemos cuidado el recurso, no gastamos más de lo que tenemos, no pedimos prestado, hemos trabajado con la confianza de los ciudadanos y eso se refleja en una administración que año con año ha tenido más recursos de lo que presupuestamos al inicio, nos ha permitido hacer más obra y los recursos que están al servicio de pensiones ahí están, son de ellos, en otras administraciones se tomaba, digamos prestado ese recurso, nosotros no lo tocamos, al contrario, lo reinvertimos".

Zermeño apuntó que en ese aspecto se dejará un tema financiero sano y sin mayores complicaciones a la próxima administración municipal, misma que iniciará formalmente sus funciones el próximo mes de enero. También recordó que administraciones atrás se daban algunos vicios, mismos que se han logrado erradicar con una mayor vigilancia en el trabajo de la Dirección de Pensiones y desde la propia tesorería municipal.