Actúan de forma irregular en autolavado

El departamento de Ejecución Fiscal del Municipio de Lerdo ha actuado de manera irregular en el caso del autolavado "Nonoalco" que opera sin ningún permiso municipal gracias a que el señor Salvador Rodríguez Morales, a cargo de este establecimiento, presume de tener influencias con los funcionarios municipales de Lerdo, lo que ya quedó demostrado.

La finca fue visitada en una ocasión por inspectores de Ejecución Fiscal, área que junto con la tesorería municipal, son las encargadas de hacer cumplir a los ciudadanos con el pago de sus contribuciones.

El titular de Ejecución Fiscal, Francisco J. Muñoz Díaz, también forma parte de la asociación llamada Colegio Asociación Metropolitana de Abogados de la Laguna (Camalac) que preside el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez, quien se observa en la imagen dándole una patada que Muñoz recibe con una sonrisa.

Así, con fecha del 1 de marzo se realizó un acta de verificación por parte de Ejecución Fiscal del Municipio a las 11:35 de la mañana en el autolavado "Nonoalco" ubicado en la avenida Matamoros número 162 donde el inspector del citado departamento municipal fue atendido por Salvador Rodríguez Morales. El reporte indica: "se deja notificación en puerta ya que se niega a recibir y firmar esta notificación". En ese reporte se indica que no cuenta con licencia de funcionamiento.

Sin embargo, pese a que el reglamento de Ejecución Fiscal del Municipio de Lerdo en su Artículo 3 indica que el citado departamento tendría que hacer cumplir la ley (junto con la tesorería) y que tendría que "coordinar con las demás dependencias de la Administración Pública" este propósito no clausuró el lugar ni hubo ninguna amonestación, multa o embargo.

Adicionalmente, de acuerdo con el Artículo 8 tendría que haber efectuado visitas de ejecución y todas las acciones legales adecuadas para el requerimiento de créditos fiscales vencidos (no tenía licencia) además de proveer lo necesario para sancionar al infractor pudiendo hacer uso incluso de la fuerza pública (policías). No hizo nada.

El mismo reglamento indica en la fracción VI de su Artículo 10 que el jefe del departamento de Ejecución Fiscal, es decir, Francisco Muñoz, tiene entre sus facultades y obligaciones que "atender las quejas y reclamaciones de los ciudadanos" pero en cambio también ignoró la queja de Elvira Reyes Iza, la propietaria de la finca, que ha solicitado por oficio 20 veces a la presidencia municipal la clausura de este lugar.

Incumplen

La propietaria lleva seis meses solicitando a las autoridades que hagan lo conducente: *Hasta el momento el Ayuntamiento no ha explicado por qué no clausura un negocio que no tiene licencia de funcionamiento, que no paga el predial, que carece de dictámenes de Protección Civil y Medio Ambiente. *Con fecha del 18 de mayo, la tesorería municipal de Lerdo informó mediante el oficio N°532/2021 que no tenía licencia y que para el 18 de junio estaría clausurado. Nada ocurrió.