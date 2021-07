Tiroteo en Levelland, Texas registra un policía muerto y tres heridos

De acuerdo a la oficina de Sheriff consultada por la televisora CNN, la víctima mortal es el comandante Josh Bartlett.

Las autoridades respondieron a un reporte de una persona barricada y de disparos de arma de fuego, según la policía.

"Poco después de su llegada, se intercambiaron tiros y Bartlett fue herido, tras ser transportado a un centro médico se informó posteriormente de su fallecimiento".

La situación se mantiene, según voceros.

We’re deeply saddened to hear of Sgt. Bartlett’s passing. Our thoughts go out to his family and all those affected by the #LevellandShooting today. pic.twitter.com/SnrS2MXg1B